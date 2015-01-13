更正-《全球汇市》美债收益率下跌打压美元，欧元持稳但仍接近九年低点

(内文第六段译文有误，应为“但将是第三年减少举债”，而非“每年将减少三分之一的举债”)

* 日圆兑美元升向隔夜所及一周高点

* 欧元持稳，但距九年低位不远；欧洲央行考虑采取措施

路透东京1月13日 - 美元兑日圆周二亚洲早盘处于守势。面对油价下跌和股市走软，避险资产需求升温，美国公债收益率下降。

美元兑日圆 下滑约0.1%至118.26日圆，跌向隔夜所及一周低点118.10。日本市场周一因公共假日休市，周二恢复交易。

“买进美元兑日圆再度成为2015年市场青睐的全球宏观交易之一，部分乐观的分析师甚至预计汇价将升至145日圆，但随着美元进入盘整状态并可能跌破118日圆，许多交易商怀疑美元兑日圆是否能再次上演惊人行情，”BK Asset Management主管Kathy Lien在客户报告中称。

由于美国公债收益率(殖利率)和股市双双下挫，Lien认为美元近期内可能大幅回调，跌向116.75-117.50日圆区间，然后最终回升至12月高位121.85日圆。

美国指标10年期公债收益率 在亚洲时段徘徊在1.907%，低于周一美国收盘时的1.912%。

东京市场对长假周末期间的消息做出反应。日本政府将提出的下一财年度总预算案将达到创纪录的逾8,000亿美元，但将是第三年减少举债，因日本首相安倍晋三力图在维持成长的同时，遏制政府的沉重债务负担。

美元兑欧元 日内持稳在1.1830美元，欧元盘旋在距离周上四所及的九年低点1.1754美元上方，欧洲央行益发接近于启动量化宽松以拯救欧元区经济。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，央行不应等太久才采取行动刺激成长及通胀，他并补充说，购买债券等措施仍在讨论当中。

欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险。

欧洲央行总裁德拉吉最快可能在1月22日政策会议上宣布购买公债计划。

很多投资者和分析师认为，欧洲央行只有实行某种形式的无限印钞举措，才能刺激停滞不前的欧元区经济。

相比而言，许多美国大型投行的分析师仍然认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年6月前升息，即便原油价格挫至五年低点且薪资增长仍然疲弱。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1827 1.1833 -0.05 -2.23 1.2097

美元/日圆 118.24 118.32 -0.07 -1.20 119.68

欧元/日圆 139.84 140.00 -0.11 -3.41 144.78

美元/瑞郎 1.0154 1.0146 +0.08 +2.14 0.9941

英镑/美元 1.5159 1.5170 -0.07 -2.66 1.5573

美元/加元 1.1971 1.1972 -0.01 +3.04 1.1618

澳元/美元 0.8137 0.8156 -0.23 -0.38 0.8168

新西兰元/美元 0.7763 0.7781 -0.23 -0.44 0.7797

澳元/日圆 96.210 96.500 -0.30 -1.58 97.750

新西兰元/日圆 91.790 92.050 -0.28 -1.63 93.310

英镑/日圆 179.24 179.52 -0.16 -3.83 186.38

澳元/新西兰元 1.0478 1.0474 +0.04 +0.09 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价