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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 08:37 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月13日

*工商时报：

--政府强制接管高铁公司 有法源，确保营运不中断。立法院交通委员会昨日初审通过〞奖励民间参与交通建设条例〞修正草案，交通部代理部长陈建宇表示，奖参条例是为确保高铁营运不中断，未来将朝接管高铁的方向努力，并强调接管不代表政府取得高铁资产的所有权。

--自由经济示范区法案卡在立院没动静，但国发会主委管中闵昨日表示，台湾走向国际并无停滞，今年业务将朝向创新创业、区域平衡、国家品牌、引进人才与服务输出等五大方向努力。

*经济日报：

--台股上市柜公司12月营收昨日全数公布，总计全年营收达30.6兆(万亿)台币，较2013年增加5.4%，创新高纪录。展望今年，券商研究机构估计将挑战32兆台币营收。

--终结国库连续两年短征局面，去年全年国库收进1兆9,578亿台币税额，除写下历史新高纪录外，超征金额可望破千亿台币，创下七年最大超征数的佳绩。

--市场传出由台湾银行主办的群创 650亿台币借新还旧联贷案，已获得银行团首肯，可望于2月初完成签约，届时群创将脱离纾困。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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