《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月13日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
*工商时报：
--政府强制接管高铁公司 有法源，确保营运不中断。立法院交通委员会昨日初审通过〞奖励民间参与交通建设条例〞修正草案，交通部代理部长陈建宇表示，奖参条例是为确保高铁营运不中断，未来将朝接管高铁的方向努力，并强调接管不代表政府取得高铁资产的所有权。
--自由经济示范区法案卡在立院没动静，但国发会主委管中闵昨日表示，台湾走向国际并无停滞，今年业务将朝向创新创业、区域平衡、国家品牌、引进人才与服务输出等五大方向努力。
*经济日报：
--台股上市柜公司12月营收昨日全数公布，总计全年营收达30.6兆(万亿)台币，较2013年增加5.4%，创新高纪录。展望今年，券商研究机构估计将挑战32兆台币营收。
--终结国库连续两年短征局面，去年全年国库收进1兆9,578亿台币税额，除写下历史新高纪录外，超征金额可望破千亿台币，创下七年最大超征数的佳绩。
--市场传出由台湾银行主办的群创 650亿台币借新还旧联贷案，已获得银行团首肯，可望于2月初完成签约，届时群创将脱离纾困。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。