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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 08:37 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月13日

**上海证券报**

--记者获悉，“一带一路”规划已经获批即将正式出台，新疆以及连云港两大起始点将率先突破。

--豫园商城 公告称，拟投资67亿元人民币建设上海豫泰确诚商业广场。

**第一财经日报**

--记者获悉，从今年1月起，中信证券 全员薪酬涨幅或超过30%。

**21世纪经济报道**

--爱建股份 公告称，爱建信托曾于2014年3月发行“爱建-佳兆业杭州项目投资集合资金信托计划”，规模为6.99亿元，鉴于融资方佳兆业集团 面临重大不利情形，爱建信托已向法院提起诉讼，要求冻结资产并提前还款。

**东方早报**

--北京产权交易所公告称，中信信托关于泰康人寿的股权交易已完成，以挂牌底价50.25亿元出售持有的2.51亿股泰康人寿股份。

**人民日报**

--中国人民银行研究局副局长王宇撰文指出，中小企业融资难融资贵并不是总量问题。推高企业融资成本、造成中小企业融资难融资贵的根本原因是结构问题，它不同程度地存在于体制、产业、企业和金融等方面。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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