《中国报摘》--其他报纸重要消息1月13日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
**上海证券报**
--记者获悉，“一带一路”规划已经获批即将正式出台，新疆以及连云港两大起始点将率先突破。
--豫园商城 公告称，拟投资67亿元人民币建设上海豫泰确诚商业广场。
**第一财经日报**
--记者获悉，从今年1月起，中信证券 全员薪酬涨幅或超过30%。
**21世纪经济报道**
--爱建股份 公告称，爱建信托曾于2014年3月发行“爱建-佳兆业杭州项目投资集合资金信托计划”，规模为6.99亿元，鉴于融资方佳兆业集团 面临重大不利情形，爱建信托已向法院提起诉讼，要求冻结资产并提前还款。
**东方早报**
--北京产权交易所公告称，中信信托关于泰康人寿的股权交易已完成，以挂牌底价50.25亿元出售持有的2.51亿股泰康人寿股份。
**人民日报**
--中国人民银行研究局副局长王宇撰文指出，中小企业融资难融资贵并不是总量问题。推高企业融资成本、造成中小企业融资难融资贵的根本原因是结构问题，它不同程度地存在于体制、产业、企业和金融等方面。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。