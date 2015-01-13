《全球重要经济事件一览表》--1月13日-1月20日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透1月13日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
1月13日(二)
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加德国智库Ifo主席辛纳著作《The Euro Trap》的专题讨论会(1800)。
麦迪逊--加拿大央行副总裁连恩在麦迪逊国际贸易协会(Madison International Trade Association)发表讲话(1845)。
纽约--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话，题为“目标导向的货币政策报告”(2200)。
马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)主持西班牙投资者日的官方宴会。
1月14日(三)
费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说(1400)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在英国议会财政委员会发表讲话(1445)。
伦敦--英国财政大臣欧思邦出席英国央行主办的活动，在皇家经济学会发表演说(1730)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济褐皮书(1900)。
首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)。
1月15日(四)
东京--日本央行地区分行经理举行季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告。
1月16日(五)
明尼阿波利斯黄金谷--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼苏达理财规划师协会(FPA)发表讲话，题为“目标导向的货币政策报告”(1350)。
芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在芝加哥特许金融分析师(CFA)协会就美国经济和货币政策发表讲话(1810)。
1月17日(六)
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在HOPE全球论坛(HOPE Global Forum)致欢迎词，并发表题讲话(1350)。
1月19日(一)
都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将举行主题为“爱尔兰--从复苏中汲取的教训”的会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。
伦敦--英国央行前总裁金恩将在伦敦政经学院讲话，主题为央行业务(1830)。
香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔 ”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。
北京--IMF将发布最新全球经济预测(0130)。IMF首席经济学家布兰查德将主持记者会。
1月20日(二)
伦敦--“如何促进欧洲经济成长？欧洲改革后金融服务业将扮演的角色。”演说者包括：英国央行副总裁康利夫、比利时财长Johan Van Overtveldt、立陶宛财长Rimantas Sadzius。
华盛顿--美联储理事鲍威尔与英国金融市场行为监管局(FCA)局长Martin Wheatley讨论金融市场行为与结构(1500)。
维也纳--2015中欧与东欧论坛(The Central and Eastern European Forum)(至1月21日)
东京--日本央行举行货币政策会议(至1月21日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。