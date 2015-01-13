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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 08:48 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京1月13日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日程
：
    
    公布日期      经济指标                       数据日期
                
    1月
    1/13      进出口贸易数据                       12月
    1/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     12月
    1/20      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     国内生产总值              四季度/2014全年
              固定资产投资(不含农户)             1-12月
              社会消费品零售总额                   12月
              工业增加值                           12月
              房地产投资和销售情况月度报告         12月              
    1/27      规模以上工业企业利润               1-12月
    
    2月
    2/1       官方制造业PMI                         1月
              官方非制造业PMI                 1月
    2/8       进出口贸易数据                        1月
    2/10      工业生产者价格指数(PPI)               1月
              居民消费价格指数(CPI)                 1月
    2/17      70个大中城市住宅销售价格月度报告      1月
    2/26      2014年国民经济和社会发展统计公报
    
    3月
    3/1       官方制造业PMI                         2月
              官方非制造业PMI                 2月
    3/8       进出口贸易数据                        2月
    3/10      工业生产者价格指数(PPI)               2月
              居民消费价格指数(CPI)                 2月
    3/11      固定资产投资(不含农户)              1-2月
              社会消费品零售总额                  1-2月
              工业增加值                          1-2月
              房地产投资和销售情况月度报告        1-2月
    3/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      2月
    3/27      规模以上工业企业利润                1-2月
    
    4月
    4/1       官方制造业PMI                         3月
              官方非制造业PMI                 3月
    4/10      工业生产者价格指数(PPI)               3月
              居民消费价格指数(CPI)                 3月
    4/13       进出口贸易数据                       3月
    4/15      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     国内生产总值                       一季度
              固定资产投资(不含农户)              1-3月
              社会消费品零售总额                    3月
              工业增加值                            3月
              房地产投资和销售情况月度报告          3月
    4/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    4/27      规模以上工业企业利润                1-3月
           
    5月
    5/1       官方制造业PMI                        4月
              官方非制造业PMI                4月
    5/8       进出口贸易数据                       4月
    5/9       工业生产者价格指数(PPI)              4月
              居民消费价格指数(CPI)                4月
    5/13      固定资产投资(不含农户)             1-4月
              社会消费品零售总额                   4月
              工业增加值                           4月
              房地产投资和销售情况月度报告         4月
    5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     4月
    5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    
    6月
    6/1       官方制造业PMI                        5月
              官方非制造业PMI                5月
    6/8       进出口贸易数据                       5月
    6/9       工业生产者价格指数(PPI)              5月
              居民消费价格指数(CPI)                5月
    6/11      固定资产投资(不含农户)             1-5月
              社会消费品零售总额                   5月
              工业增加值                           5月
              房地产投资和销售情况月度报告         5月
    6/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     5月
    6/28      规模以上工业企业利润               1-5月

    7月
    7/1       官方制造业PMI                       6月
              官方非制造业PMI               6月
    7/9       工业生产者价格指数(PPI)             6月
              居民消费价格指数(CPI)               6月
    7/13      进出口贸易数据                      6月
    7/15      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     国内生产总值              二季度/上半年
              固定资产投资(不含农户)            1-6月
              社会消费品零售总额                  6月
              工业增加值                          6月
              房地产投资和销售情况月度报告        6月
    7/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    6月
    7/27      规模以上工业企业利润              1-6月

    8月 
    8/1       官方制造业PMI                       7月
              官方非制造业PMI               7月
    8/8       进出口贸易数据                      7月
    8/9       工业生产者价格指数(PPI)             7月
              居民消费价格指数(CPI)               7月
    8/12      固定资产投资(不含农户)            1-7月
              社会消费品零售总额                  7月
              工业增加值                          7月
              房地产投资和销售情况月度报告        7月
    8/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    7月
    8/28      规模以上工业企业利润              1-7月
    
    9月
    9/1       官方制造业PMI                       8月
              官方非制造业PMI               8月
    9/8       进出口贸易数据                      8月
    9/9       工业生产者价格指数(PPI)             8月
              居民消费价格指数(CPI)               8月
    9/12      固定资产投资(不含农户)            1-8月
              社会消费品零售总额                  8月
              工业增加值                          8月
              房地产投资和销售情况月度报告        8月
    9/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    8月
    9/28      规模以上工业企业利润              1-8月
    
    10月
    10/1      官方制造业PMI                       9月
              官方非制造业PMI               9月
    10/13     进出口贸易数据                      9月
    10/14     工业生产者价格指数(PPI)             9月
              居民消费价格指数(CPI)               9月
    10/19     国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     国内生产总值                     三季度
              固定资产投资(不含农户)            1-9月
              社会消费品零售总额                  9月
              工业增加值                          9月
              房地产投资和销售情况月度报告        9月
    10/23     70个大中城市住宅销售价格月度报告    9月
    10/27     规模以上工业企业利润              1-9月
    
    11月
    11/1      官方制造业PMI                      10月
              官方非制造业PMI              10月
    11/8      进出口贸易数据                     10月
    11/10     工业生产者价格指数(PPI)            10月
              居民消费价格指数(CPI)              10月
    11/11     固定资产投资(不含农户)           1-10月
              社会消费品零售总额                 10月
              工业增加值                         10月
              房地产投资和销售情况月度报告       10月
    11/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   10月
    11/27     规模以上工业企业利润             1-10月
    
    12月
    12/1      官方制造业PMI                      11月
              官方非制造业PMI              11月
    12/8      进出口贸易数据                     11月
    12/9      工业生产者价格指数(PPI)            11月
              居民消费价格指数(CPI)              11月
    12/12     固定资产投资(不含农户)           1-11月
              社会消费品零售总额                 11月
              工业增加值                         11月
              房地产投资和销售情况月度报告       11月
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   11月
    12/27     规模以上工业企业利润             1-11月

    注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。
       详情请查看国家统计局网站
       here
      2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上，国内生产总值将一并公布。(完）
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