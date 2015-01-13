《台湾重要政经日程》--1月13日

=====================今日重要政经消息============================== 1/13(二) -- 9:30 台联党团举行联电 赴中投资12寸晶圆厂及ioi投资案专案报告。 --11:30 禽流感疫情说明记者会。 --12:00 央行代财政部标售182天期国库券，预估金额为250亿台币，14日发行。 --14:00 日本乐天信用卡正式登台记者会。 --CSMIC 2015移动互联网两岸年会。 ===================================================================== 1/14(三) *--09:00 立法院财政委员会审查银行法、国际金融业务条例等部分条文修正草案。 *--10:00 瑞银2015年亚洲及台湾经济趋势记者会。 1/15(四) --13:30 台积电 2014年第四季财报及2015年第一季展望说明会。 --14:30 大立光 2014年第四季财报投资人说明会。 *--16:00 央行公布12月底银行业人民币业务概况。 1/19(一) *--14:30 瑞士银行记者会。 1/20(二) *-- 9:30 工研院产经中心举办2015年第一季记者会。 --12:00 央行代财政部标售20年期公债，预估金额为400亿台币，23日发行。 --16:00 经济部公布12月外销订单金额，上月年增率为6.0%。 1/21(三) *--柜买中心例行记者会。 1/22(四) --08:30 主计总处公布12月季调后失业率，上月为3.87%。 1/23(五) --16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月为年增6.86%。 1/26(一) --16:10 央行公布12月M2货币总计数年增率，上月年增5.22%。 1/27(二) --14:00 台综院"主要国家货币动向及对台湾经济之影响"研讨会。 1/29(四) --2015天下经济论坛(第一日)。 --14:00 友达 投资人说明会并公布第四季财报及展望。 1/30(五) --2015天下经济论坛(第二日)。 2/2(一) --12:00 央行代财政部标售91天期国库券，预估金额为300亿台币，3日发行。 2/4(三) --12:00 央行代财政部标售两年期公债，预估金额为400亿台币，9日发行。 2/5(四) *--08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.61%。 --16:10 央行公布1月底外汇存底。 2/9(一) *--16:00 财政部公布1月出口金额，上月为年减2.8%。 2/10(二) --12:00 央行代财政部标售30年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 --13:30 台积电 公布1月营收数字。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/24(二) --12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币，25日发行。 2/26(四) --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 3/10(二) --12:00 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 3/24(二) --12:00 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)