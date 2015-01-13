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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 09:12 BJT

全球金市：金价守在一个月高位附近，油价和股市下跌予以支撑

全球股市周一大多下跌，因油价持续多时的跌势并没有终止的迹象。
    
    油价周一下跌5%至接近六年低位，延续纪录上第二深的跌势，此前高
盛调降油价预估 ，且海湾石油生产国亦无减产迹象。
    
    金价随着投资人资金注入金市而上扬。黄金通常被视为股市这类较高
风险资产的替代性投资。
    
    油价不振通常是不利于金市，因油价下跌会减损黄金的通胀避险需求
。但股市近期也受油价走弱冲击，且低油价对经济影响造成疑虑，避险需
求因而提振了金价。
    
    金价也受到来自亚洲实货市场的支撑，中国在2月农历新年假期前的
买气增加。(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化        

 (编译 李爽/陈宗琦；审校 许娜/李婷仪)
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