全球金市：金价守在一个月高位附近，油价和股市下跌予以支撑

全球股市周一大多下跌，因油价持续多时的跌势并没有终止的迹象。 油价周一下跌5%至接近六年低位，延续纪录上第二深的跌势，此前高 盛调降油价预估 ，且海湾石油生产国亦无减产迹象。 金价随着投资人资金注入金市而上扬。黄金通常被视为股市这类较高 风险资产的替代性投资。 油价不振通常是不利于金市，因油价下跌会减损黄金的通胀避险需求 。但股市近期也受油价走弱冲击，且低油价对经济影响造成疑虑，避险需 求因而提振了金价。 金价也受到来自亚洲实货市场的支撑，中国在2月农历新年假期前的 买气增加。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 许娜/李婷仪)