全球金属：美国铝业预估2015年铝供应缺口将缩窄，因新产能满足部分需求

路透纽约1月12日 - 美国铝业(Alcoa) 周一在公布第四季获利优于预期后的一场简报中表示，2015年全球铝供应缺口将缩窄至38,000吨，因有逾500万吨新产能部分满足了上升的需求。

对今年铝供应缺口的预估要比2014年的948,000吨大幅减少。

该公司表示，2015年产能将新增510万吨，使得全球产出达到5,280万吨。其中约有440万吨是来自中国，中国是全球最大生产国和消费国。

美国铝业的供需预测并不包括伦敦金属交易所(LME)注册仓库存放的逾400万吨铝，以及LME网络以外类似规模的场外库存。

这些库存使得交易价格承压，近几年价格来到许多大型炼厂接近或无法损益两平的水准。

美国铝业尽管预期2015年铝需求将成长7%，一如对2014年的需求成长预估，但仍预期供应缺口会缩减。