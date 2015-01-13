全球金属：美国铝业预估2015年铝供应缺口将缩窄，因新产能满足部分需求

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透纽约1月12日 - 美国铝业(Alcoa) 周一在公布第四季获利优于预期后的一场简报中表示，2015年全球铝供应缺口将缩窄至38,000吨，因有逾500万吨新产能部分满足了上升的需求。
对今年铝供应缺口的预估要比2014年的948,000吨大幅减少。
该公司表示，2015年产能将新增510万吨，使得全球产出达到5,280万吨。其中约有440万吨是来自中国，中国是全球最大生产国和消费国。
美国铝业的供需预测并不包括伦敦金属交易所(LME)注册仓库存放的逾400万吨铝，以及LME网络以外类似规模的场外库存。
这些库存使得交易价格承压，近几年价格来到许多大型炼厂接近或无法损益两平的水准。
美国铝业尽管预期2015年铝需求将成长7%，一如对2014年的需求成长预估，但仍预期供应缺口会缩减。
自从12月初以来，LME三个月期铝 已下跌10%，在每吨约1,800美元交投。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。