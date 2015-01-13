台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透台北1月13日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期总额为4,205亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行1,241亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为111亿台币，累积超额准备为323亿台币、加计前期1%的超额准备为2,452亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。