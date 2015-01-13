五矿期货：中国期指杀跌动能不强，多方信心不足

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
本周首个交易日大盘延续弱势振荡，期指主力合约较前日下跌1.63%。盘后总持仓略减少920手至21.3万手，连续5个交易日回落，是近10个交易日来的适中偏低水平。其中当月合约持仓连续5个交易日累计减少5.7万余手，而下月合约上仅回补2.5万手不足一半，即使算上下季合约和隔季合约的增量，也不足以解释当月合约上减少的全部头寸。本轮调整，期指主力合约收盘价和持仓恰好同时达到峰值，随后的减仓下行是很明显的多单获利离场表现。从目前持仓增长率水平来看，距离下方极值仍有一段距离，且当月合约IF1501持仓仍高达8万多手，移仓换月的过程才刚进入到中段。预计随后数日盘面仍以弱势振荡为主，盘中波动剧烈情况恐怕有增无减。
中金所公布所有合约的前20名席位净空单量略增507手至1.7万手，略逊于上周一时水平。净空单量虽连续三个交易日增加，但累计上升的幅度不大。分合约来看，当月合约净空逐渐下降，而回补的空单较多的在IF1503合约上。因IF1503刚好横跨整个春节假期，IF1502合约则恰恰在春节后首个交易日交割，所以套保资金或提前布局到3月合约。若分多空持仓来看，双方持仓均有回落，但多方减仓力度偏大，导致净空仓下行。综上所述，期指杀跌动能不强，多方信心不足是盘面调整的根本原因。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。