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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 09:05 BJT

五矿期货：中国期指杀跌动能不强，多方信心不足

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

本周首个交易日大盘延续弱势振荡，期指主力合约较前日下跌1.63%。盘后总持仓略减少920手至21.3万手，连续5个交易日回落，是近10个交易日来的适中偏低水平。其中当月合约持仓连续5个交易日累计减少5.7万余手，而下月合约上仅回补2.5万手不足一半，即使算上下季合约和隔季合约的增量，也不足以解释当月合约上减少的全部头寸。本轮调整，期指主力合约收盘价和持仓恰好同时达到峰值，随后的减仓下行是很明显的多单获利离场表现。从目前持仓增长率水平来看，距离下方极值仍有一段距离，且当月合约IF1501持仓仍高达8万多手，移仓换月的过程才刚进入到中段。预计随后数日盘面仍以弱势振荡为主，盘中波动剧烈情况恐怕有增无减。

中金所公布所有合约的前20名席位净空单量略增507手至1.7万手，略逊于上周一时水平。净空单量虽连续三个交易日增加，但累计上升的幅度不大。分合约来看，当月合约净空逐渐下降，而回补的空单较多的在IF1503合约上。因IF1503刚好横跨整个春节假期，IF1502合约则恰恰在春节后首个交易日交割，所以套保资金或提前布局到3月合约。若分多空持仓来看，双方持仓均有回落，但多方减仓力度偏大，导致净空仓下行。综上所述，期指杀跌动能不强，多方信心不足是盘面调整的根本原因。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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