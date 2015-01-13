五矿期货：中国期指杀跌动能不强，多方信心不足

本周首个交易日大盘延续弱势振荡，期指主力合约较前日下跌1.63%。盘后总持仓略减少920手至21.3万手，连续5个交易日回落，是近10个交易日来的适中偏低水平。其中当月合约持仓连续5个交易日累计减少5.7万余手，而下月合约上仅回补2.5万手不足一半，即使算上下季合约和隔季合约的增量，也不足以解释当月合约上减少的全部头寸。本轮调整，期指主力合约收盘价和持仓恰好同时达到峰值，随后的减仓下行是很明显的多单获利离场表现。从目前持仓增长率水平来看，距离下方极值仍有一段距离，且当月合约IF1501持仓仍高达8万多手，移仓换月的过程才刚进入到中段。预计随后数日盘面仍以弱势振荡为主，盘中波动剧烈情况恐怕有增无减。