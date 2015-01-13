全球金融：招商证券将从1月26日起推出LME交易和清算业务

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦1月12日 - 伦敦金属交易所(LME)周一表示，中国招商证券 将从1月26日起在LME展开交易和清算业务。
LME在11月时宣布招商证券伦敦分支获准成为第二类会员，可在LME电子平台或通过电话交易，但不能以公开喊价方式交易。
招商证券是第三家可在LME进行清算的中国会员。
另外两家分别是：在2014年1月获准成为LME第一类会员的广发金融交易(英国)有限公司，以及在2012年4月成为第二类会员的中银国际(BOCI Global Commodities (UK) Limited)。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。