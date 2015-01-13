《中国债券市场每日交易备忘》--1月13日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --国开招标：2014第30、27、28、29期和2015第一期增发债 --期限及金额上限：1年40亿元；3/7年50亿元；5/10年60亿元 --招标时间: 1/3/5年：1月13日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10 --受访人数: 7位(券商、银行) --预测区间: 3.80%-3.95%；3.83%-3.95%；3.94%-4.03%；4.05%-4.13%；4.05%-4.14% --预测均值: 3.85%；3.88%；3.98%；4.08%；4.10% --1/18公布12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 --1/20国民经济运行情况新闻发布会 公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%) 12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%) 社会消费品零售总额 (11月11.7%) 工业增加值 (11月7.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 --1/27公布2014年全年规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%) --新年伊始，中国基金发行呈现火热场面，仅一周时间就有近30只基金启动募集；2015 年，基金公司纷纷制定远超2014年的发行目标；业内人士预期，若A股行情持续，2015年公 募基金数量和规模持续扩容可能会成为常态。 --中国证监会网站公布的最新QFII(合格境外机构投资者)名录显示，2014年12月期间， 国投瑞银资产管理(香港)有限公司、工银瑞信资产管理(国际)有限公司、中信证券经纪(香 港)有限公司、申银万国投资管理(亚洲)有限公司四家机构获QFII资格。 --中国中小企业协会发布数据显示，2014年四季度中国中小企业发展指数（SMEDI）为9 2.8，比三季度下降0.3点，降幅收窄。 --财政部、国家税务总局近日联合下发通知，自2015年1月1日起，对中国金融期货交易 所代收的期货市场监管费准许从其营业税计税营业额中扣除。 --德意志银行发布报告预计，今年中国经济增速将呈现前低后高的趋势，全年国内生产 总值(GDP)增幅有望维持在7%左右。（完） 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次