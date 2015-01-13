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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 09:48 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月13日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）
    
      
    --国开招标：2014第30、27、28、29期和2015第一期增发债
    --期限及金额上限：1年40亿元；3/7年50亿元；5/10年60亿元
    --招标时间: 1/3/5年：1月13日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
    --受访人数: 7位(券商、银行)
    --预测区间: 3.80%-3.95%；3.83%-3.95%；3.94%-4.03%；4.05%-4.13%；4.05%-4.14%
    --预测均值: 3.85%；3.88%；3.98%；4.08%；4.10%
  
     
  
    --1/18公布12月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    --1/20国民经济运行情况新闻发布会
          公布2014全年/四季度国内生产总值      (三季度7.3%)
          12月固定资产投资(不含农户)           (1-11月15.8%)
          社会消费品零售总额                   (11月11.7%)
          工业增加值                           (11月7.2%)
          房地产投资和销售情况月度报告
    --1/27公布2014年全年规模以上工业企业利润   (1-11月5.3%)
    
    
       --新年伊始，中国基金发行呈现火热场面，仅一周时间就有近30只基金启动募集；2015
年，基金公司纷纷制定远超2014年的发行目标；业内人士预期，若A股行情持续，2015年公
募基金数量和规模持续扩容可能会成为常态。
    --中国证监会网站公布的最新QFII(合格境外机构投资者)名录显示，2014年12月期间，
国投瑞银资产管理(香港)有限公司、工银瑞信资产管理(国际)有限公司、中信证券经纪(香
港)有限公司、申银万国投资管理(亚洲)有限公司四家机构获QFII资格。
    --中国中小企业协会发布数据显示，2014年四季度中国中小企业发展指数（SMEDI）为9
2.8，比三季度下降0.3点，降幅收窄。
    --财政部、国家税务总局近日联合下发通知，自2015年1月1日起，对中国金融期货交易
所代收的期货市场监管费准许从其营业税计税营业额中扣除。
    --德意志银行发布报告预计，今年中国经济增速将呈现前低后高的趋势，全年国内生产
总值(GDP)增幅有望维持在7%左右。（完）
    
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