汽车产业：戴姆勒仍看好中国汽车市场，有别宝马谨慎看法

路透底特律1月12日 - 戴姆勒 执行长Dieter Zetsche周一表示，奔驰(宾士)(Mercedes-Benz)豪华车在中国的销售没有大幅下滑的迹象，尽管对手宝马汽车(BMW) 的态度变得较为谨慎。

戴姆勒和宝马在公布2014年销量创纪录及中国销售增加后，预期2015年销售将会成长。中国市场汽车销售在经过数年的两位数高成长后，如今销售成长脚步放缓，汽车厂商正在努力因应这样的情况。

在底特律车展中被问及有关中国销售动能的问题时，Zetsche对路透表示，“并未见到销售成长严重放缓。我认为经济发展相当稳定。”

Zetsche刻意驳斥有关中国销售面临威胁的揣测。

“担心中国市场下滑已经有10年之久了。我们仍在市场上拥有非常强劲的动能，”Zetsche对记者表示。

当路透问到在中国的销量成长是否会以牺牲利润和压低价格来换取时，Zetsche表示：“我们不是这种情况。当然GDP和汽车市场发展之间有很强的关联性。”

Zetsche的言论和宝马上周晚些时候的评论截然不同。宝马负责营销事务的董事Ian Robertson表示，“市场在上个季度明显放缓。” (完) (编译 戴素萍 审校 李爽)