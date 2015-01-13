韩国个股：现代汽车高管未能卖掉Hyundai Glovis的12.5亿美元股票

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透首尔1月13日 - 现代汽车 周二表示，公司董事长及副董事长未能透过大宗交易卖掉关系企业Hyundai Glovis 约值12.5亿美元的股票。外界将这项售股行动视为该家族企业集团交棒计画的组成部分。
现代汽车在声明中表示，这项股权出售案告吹，是因为规模庞大，且“一些条件并不具备”。声明并称，目前没有恢复这项大宗交易的计画。
公司董事长郑梦九及副董事长郑义宣原本希望以每股264,000-277,500韩圜(244-256美元)，出售502万股，较最新收盘价300,000韩圜折价最高达12%，以将其总持股降至不到三成。
分析师们表示，如果成功出售，将令物流公司Hyundai Glovis摆脱关于关系企业内部交易的反垄断规定限制，同时协助郑义宣购买Hyundai Mobis 等关键企业的股权。
尽管年届76岁的现代汽车集团董事长郑梦九并未表明计画在短期内下台，但外界预料他终将交棒给现年44岁的独子郑义宣。(完) (编译 龚芳; 审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。