韩国个股：现代汽车高管未能卖掉Hyundai Glovis的12.5亿美元股票

路透首尔1月13日 - 现代汽车 周二表示，公司董事长及副董事长未能透过大宗交易卖掉关系企业Hyundai Glovis 约值12.5亿美元的股票。外界将这项售股行动视为该家族企业集团交棒计画的组成部分。

现代汽车在声明中表示，这项股权出售案告吹，是因为规模庞大，且“一些条件并不具备”。声明并称，目前没有恢复这项大宗交易的计画。

公司董事长郑梦九及副董事长郑义宣原本希望以每股264,000-277,500韩圜(244-256美元)，出售502万股，较最新收盘价300,000韩圜折价最高达12%，以将其总持股降至不到三成。

分析师们表示，如果成功出售，将令物流公司Hyundai Glovis摆脱关于关系企业内部交易的反垄断规定限制，同时协助郑义宣购买Hyundai Mobis 等关键企业的股权。