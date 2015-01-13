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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 09:40 BJT

韩国个股：现代汽车高管未能卖掉Hyundai Glovis的12.5亿美元股票

路透首尔1月13日 - 现代汽车 周二表示，公司董事长及副董事长未能透过大宗交易卖掉关系企业Hyundai Glovis 约值12.5亿美元的股票。外界将这项售股行动视为该家族企业集团交棒计画的组成部分。

现代汽车在声明中表示，这项股权出售案告吹，是因为规模庞大，且“一些条件并不具备”。声明并称，目前没有恢复这项大宗交易的计画。

公司董事长郑梦九及副董事长郑义宣原本希望以每股264,000-277,500韩圜(244-256美元)，出售502万股，较最新收盘价300,000韩圜折价最高达12%，以将其总持股降至不到三成。

分析师们表示，如果成功出售，将令物流公司Hyundai Glovis摆脱关于关系企业内部交易的反垄断规定限制，同时协助郑义宣购买Hyundai Mobis 等关键企业的股权。

尽管年届76岁的现代汽车集团董事长郑梦九并未表明计画在短期内下台，但外界预料他终将交棒给现年44岁的独子郑义宣。(完) (编译 龚芳; 审校 张涛)
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