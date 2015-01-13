香港个股：佳兆业接获其他债权人付款要求，数个银行帐户被冻结

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透香港1月13日 - 中国房地产商佳兆业 称，获得债权人汇丰豁免违约，惟同时接获其他债权人即时还款之要求，而公司数个银行帐户已被冻结和扣划。此外，公司正在物色财务顾问以处理债务问题。
停牌逾两星期的佳兆业此前因公司主席郭英成呈辞而触发债务违约，并引发连串连锁反应。
佳兆业周一晚间的公告称，已经获得汇丰的豁免通知，以豁免就郭英成辞任公司主席而违反融资协议的违约事项，以容许佳兆业制定可行的还款建议及相关方案，因此，佳兆业毋须即时偿还该项4亿港元定期贷款协议项下的未偿还融资。
不过，佳兆基接获其他债权人要求即时还款的通知，而公司数个银行帐户被数间银行冻结和扣划，涉及银行结余合共约4.47亿元人民币和2.66亿元人民币。
同时，公司注意到债权人向法院提出的多项资产保全申请，暂时接获针对集团一间成员公司采取约6.51亿元资产保全的民事裁定书。
至于原订于1月8日付息的2013年票据，佳兆业称，公司未能支付2,300万美元到期利息，亦无就这笔利息订有支付时间表。该批优先票据的本金额为5亿美元，票息10.25%，于2020年到期。
佳兆业又与万科 取消出售物业之交易。去年底佳兆业公布拟向万科出售上海青浦区土地发展项目，总代价12亿元。
此前有报导指佳兆业主要股东生命人寿要求公司退回12亿元合作项目款项，然佳兆业澄清，生命人寿并非该等项目伙伴之一，而公司尚未接获生命人寿任何还款要求。
佳兆业的股份继续停牌。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。