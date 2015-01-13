期货日报：大连焦炭期货将延续弱势格局，供应压力大而需求或再减缓

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
元旦以来，国内焦炭市场跌势不止。其中，山西地区二级焦跌至800元/吨，刷新了2007年1月810元/吨的阶段低点。
焦炭价格本轮下跌的主因是下游钢材价格的持续下行。截至1月11日下午，河北唐山地区钢坯价格跌至2030元/吨，较本月初下跌110元/吨，较去年12月初下跌400元/吨，钢厂亏损压力加大。此外，焦炭上游原料价格支撑欠佳，河北、山东等地区焦煤价格均出现小幅下滑。
随着钢市逐渐进入淡季，后期钢厂高炉检修数量或逐渐增加，焦炭需求恐进一步减弱。从上周的焦炭库存数据来看，样本钢厂的焦炭库存可用天数从8天升至9天，即出现局部补库存行为。与此同时，连云港、日照港和天津港的焦炭库存自186万吨升至196万吨，增幅约5%。无论是从钢厂的库存可用天数上升还是从港口库存的上升来看，焦炭采购需求进一步扩大的概率较小。“在供给压力依然较大的情况下，焦炭开始累积库存压力，下游需求进一步走弱的概率较大，焦炭期货将延续弱势格局。”国投中谷期货研究员曹颖说。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。