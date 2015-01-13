期货日报：大连焦炭期货将延续弱势格局，供应压力大而需求或再减缓

随着钢市逐渐进入淡季，后期钢厂高炉检修数量或逐渐增加，焦炭需求恐进一步减弱。从上周的焦炭库存数据来看，样本钢厂的焦炭库存可用天数从8天升至9天，即出现局部补库存行为。与此同时，连云港、日照港和天津港的焦炭库存自186万吨升至196万吨，增幅约5%。无论是从钢厂的库存可用天数上升还是从港口库存的上升来看，焦炭采购需求进一步扩大的概率较小。“在供给压力依然较大的情况下，焦炭开始累积库存压力，下游需求进一步走弱的概率较大，焦炭期货将延续弱势格局。”国投中谷期货研究员曹颖说。(完)