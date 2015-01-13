瑞达期货：沪铜多项利空逐步消化，短期可能超跌反弹

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
新年伊始，LME铜惊现“七连阴”走势，市场一片唱空声。但此时需留意国内外铜市比值持续修复，国内春节前补库预期亦提供部分支撑。同时，由于多项利空因素已逐步消化，且市场发生微妙转变，笔者认为铜价下跌空间有限，短期可能出现超跌反弹行情。
在铜价振荡下滑过程中，LME铜持仓量一度大幅减少，但在LME铜跌破6200美元/吨之后，持仓量明显增加，显示多空分歧加大。此外，截止到今年1月6日当周，COMEX铜的CFTC非商业净持仓（投机持仓）为净空41265手，该净空数量创下2005年3月8日当周来的高点，并且该项持仓为连续第17周维持净空状态；商业净持仓（套保持仓）为净多53991手，创历史新高。从以往的数据来看，这两项持仓在双双创出多年高点后，需警惕“物极必反”行情的出现。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。