瑞达期货：沪铜多项利空逐步消化，短期可能超跌反弹

在铜价振荡下滑过程中，LME铜持仓量一度大幅减少，但在LME铜跌破6200美元/吨之后，持仓量明显增加，显示多空分歧加大。此外，截止到今年1月6日当周，COMEX铜的CFTC非商业净持仓（投机持仓）为净空41265手，该净空数量创下2005年3月8日当周来的高点，并且该项持仓为连续第17周维持净空状态；商业净持仓（套保持仓）为净多53991手，创历史新高。从以往的数据来看，这两项持仓在双双创出多年高点后，需警惕“物极必反”行情的出现。(完)