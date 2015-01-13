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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 09:33 BJT

瑞达期货：沪铜多项利空逐步消化，短期可能超跌反弹

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

新年伊始，LME铜惊现“七连阴”走势，市场一片唱空声。但此时需留意国内外铜市比值持续修复，国内春节前补库预期亦提供部分支撑。同时，由于多项利空因素已逐步消化，且市场发生微妙转变，笔者认为铜价下跌空间有限，短期可能出现超跌反弹行情。

　　在铜价振荡下滑过程中，LME铜持仓量一度大幅减少，但在LME铜跌破6200美元/吨之后，持仓量明显增加，显示多空分歧加大。此外，截止到今年1月6日当周，COMEX铜的CFTC非商业净持仓（投机持仓）为净空41265手，该净空数量创下2005年3月8日当周来的高点，并且该项持仓为连续第17周维持净空状态；商业净持仓（套保持仓）为净多53991手，创历史新高。从以往的数据来看，这两项持仓在双双创出多年高点后，需警惕“物极必反”行情的出现。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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