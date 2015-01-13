《焦点》电视与手机业务压力沉重，索尼CEO考虑出售及合资等对策

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
他在拉斯维加斯展会上对一小部分记者表示，他的改革在一些方面取得成功，但在另一些方面却不成功。
“总体上看，电子和娱乐以及金融将继续是公司的重要业务，”他说。“但其中也有一些业务需要小心经营--譬如电视和手机业务可能就是如此。”
花旗分析师Kota Ezawa认为，虽然索尼手机部门在新任主管Hiroki Totoki的领导下实行削减成本和注重发展高端手机的策略，但这些还不够。
“手机和电视业务都需要大刀阔斧地整改，”他说。“若不能对此类合资公司或关联公司厉行改革，今后三年都将面临亏损。”
退出电视业务意味着大规模重整成本，营收也会有损失。潜在买家也许并不想要整个业务的所有资产，更不可能高溢价收购。
但索尼的日本竞争对手Panasonic 在新任社长津贺一宏的领导下，已成功地将业务重点从电视机和DVD播放器转向高级驾驶辅助系统(ADAS)以及利润颇丰的家电行业等成长型业务。
“现在人人都能生产电视了，”津贺一宏在消费电子展(CES)上浏览了竞争对手的展位后说。“但智能手机市场也是如此，不止是电视领域这样。”
事实上，索尼预计公司手机部门将认列1,800亿日圆的减值损失。之前公司与亚洲竞争对手展开降价大战，在高端智能手机市场上也未能缩短与苹果 和三星电子 的差距。
同样的困境迫使诺基亚 将手机业务卖给了微软，索尼的前合作伙伴爱立信 也在2012年出售了合资公司的股权。(完)
(编译 于春红/陈宗琦/郑茵 审校 张涛/李春喜/李爽)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
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