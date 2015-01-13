更新版 1-中国公开市场：央行仍按兵不动，IPO对资金面冲击弱于预期

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
* 公开市场仍按兵不动
* 空窗操作已持续逾一个半月
* 新股IPO对资金面影响暂弱于预期
* 公开市场操作仍持观望态度 (新增市场评论和更多背景)
路透上海1月13日 - 中国央行公开市场周二依旧按兵不动，至此“零操作”已持续逾一个半月；尽管当前正值新一轮IPO的密集申购期，但市场流动性仍未现收紧迹象，资金面所受冲击弱于预期，公开市场操作维持观望态度。
市场人士指出，本轮新股申购至周四将接近尾声，对资金面究竟影响几何未来两日就会有定论，届时可再关注公开市场的下一步操作动向。
“今天隔夜（资金）还很宽松，七天一般，但也有大行出，不紧，”华东一银行交易员称。
公开市场上次操作是在去年11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%；据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。
上海一银行交易员谈到，资金仍保持平稳，公开市场没有动作实属正常，不过目前仍在IPO发行周期内，流动性的变化尚有不确定性，央行对于其影响也会继续跟踪。
本周将有22家公司首次公开发行(IPO)。
央行公开市场上周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对本周新股申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。
除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） 待定
逆回购 （周二） --
（周四） 待定
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
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净投放 待定 (完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。