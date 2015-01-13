更新版 1-中国公开市场：央行仍按兵不动，IPO对资金面冲击弱于预期

* 公开市场仍按兵不动

* 空窗操作已持续逾一个半月

* 新股IPO对资金面影响暂弱于预期

* 公开市场操作仍持观望态度 (新增市场评论和更多背景)

路透上海1月13日 - 中国央行公开市场周二依旧按兵不动，至此“零操作”已持续逾一个半月；尽管当前正值新一轮IPO的密集申购期，但市场流动性仍未现收紧迹象，资金面所受冲击弱于预期，公开市场操作维持观望态度。

市场人士指出，本轮新股申购至周四将接近尾声，对资金面究竟影响几何未来两日就会有定论，届时可再关注公开市场的下一步操作动向。

“今天隔夜（资金）还很宽松，七天一般，但也有大行出，不紧，”华东一银行交易员称。

公开市场上次操作是在去年11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%；据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。

上海一银行交易员谈到，资金仍保持平稳，公开市场没有动作实属正常，不过目前仍在IPO发行周期内，流动性的变化尚有不确定性，央行对于其影响也会继续跟踪。

本周将有22家公司首次公开发行(IPO)。

央行公开市场上周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对本周新股申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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净投放 待定 (完)

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