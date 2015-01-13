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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 09:37 BJT

安粮期货：大连大豆期货升势难持续，国内主产区购销不旺

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

豆一1501合约前期上演多头逆袭，资金推动明显。多头接货后按照4600元/吨的销区市场价格，再加上运费计算，亏损超过300元/吨，如果在豆一1505合约上进行抛售，将造成较大压力。 　　

目前国内大豆主产区购销不旺，新豆阶段性过剩，上方压力逐步显现。近期豆一1505合约上行恐难延续，建议在4600元/吨一线逢高沽空。

通常每年1月，春节临近时，豆制品消费旺季来临，大豆备货需求较旺，而今年豆价走低，食品加工企业囤货意愿较低。目前大豆主产区粮食企业累计收购新豆总量较去年同期下降40%，粮商收购趋于谨慎。由于收购价格较低，农户惜售情绪严重。目前农户销售比例不足三成，后期惜售情绪逐步缓解或引发集中抛售，豆价面临进一步下行风险。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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