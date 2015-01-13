安粮期货：大连大豆期货升势难持续，国内主产区购销不旺

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
豆一1501合约前期上演多头逆袭，资金推动明显。多头接货后按照4600元/吨的销区市场价格，再加上运费计算，亏损超过300元/吨，如果在豆一1505合约上进行抛售，将造成较大压力。
目前国内大豆主产区购销不旺，新豆阶段性过剩，上方压力逐步显现。近期豆一1505合约上行恐难延续，建议在4600元/吨一线逢高沽空。
通常每年1月，春节临近时，豆制品消费旺季来临，大豆备货需求较旺，而今年豆价走低，食品加工企业囤货意愿较低。目前大豆主产区粮食企业累计收购新豆总量较去年同期下降40%，粮商收购趋于谨慎。由于收购价格较低，农户惜售情绪严重。目前农户销售比例不足三成，后期惜售情绪逐步缓解或引发集中抛售，豆价面临进一步下行风险。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。