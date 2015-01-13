国泰君安期货：郑糖上涨将一波三折

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
现阶段，国内白糖期货连续上涨的逻辑是，2014/2015榨季白糖供过于求局面已经扭转，南方产区霜冻灾害使白糖期货加速回升。不过，我们认为，市场还没有出现趋势性好转，未来2—3个月不宜过分看高糖价。
2014/2015榨季，食糖市场巨大的产需缺口是支撑国内糖价企稳回升的重要基础。2013/2014榨季，在不考虑期初库存情况下，国内食糖表观供应量为1734万吨，预计2014/2015榨季该数据将下降154万吨，至1580万吨。一旦国储或者地方储备吸收100万—150万吨库存，那么期末商业库存存在同比下降的可能，利好糖价。
另外，制糖企业资金需求量、亏损程度以及心态都相对稳定，市场出现如同上榨季同期破位下跌行情的概率不大。不过，从社会库存角度看，2014/2015榨季总供应量预计达到2820万吨，期末库存将攀升至1375万吨，高库存预示着糖价上涨之路将较为曲折。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。