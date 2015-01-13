国泰君安期货：郑糖上涨将一波三折

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

现阶段，国内白糖期货连续上涨的逻辑是，2014/2015榨季白糖供过于求局面已经扭转，南方产区霜冻灾害使白糖期货加速回升。不过，我们认为，市场还没有出现趋势性好转，未来2—3个月不宜过分看高糖价。

2014/2015榨季，食糖市场巨大的产需缺口是支撑国内糖价企稳回升的重要基础。2013/2014榨季，在不考虑期初库存情况下，国内食糖表观供应量为1734万吨，预计2014/2015榨季该数据将下降154万吨，至1580万吨。一旦国储或者地方储备吸收100万—150万吨库存，那么期末商业库存存在同比下降的可能，利好糖价。

另外，制糖企业资金需求量、亏损程度以及心态都相对稳定，市场出现如同上榨季同期破位下跌行情的概率不大。不过，从社会库存角度看，2014/2015榨季总供应量预计达到2820万吨，期末库存将攀升至1375万吨，高库存预示着糖价上涨之路将较为曲折。(完)

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