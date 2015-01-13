期货日报：环渤海动力煤指数逼近前低，后市下行空间不大

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
1月1日至7日，环渤海动力煤价格指数下跌0.95%，至520元/吨，创出去年8月6日以来单周最大降幅。笔者认为，由于经济形势仍不乐观，电煤需求不旺，煤炭库存处于高位，以及国际煤价普遍偏低，短期环渤海动力煤价格承受着一定的调整压力，但据此判断国内特别是沿海动力煤价格将展开新一轮下跌行情为时尚早。
目前，春节临近，部分煤矿将停产放假，煤炭产量可能出现季节性回落，而火电出力相对较高，因此，动力煤供需形势很难进一步恶化。在国内动力煤价格相对较低、龙头煤企对市场的控制力不断加强的情况下，季节性因素将在一定程度上抑制煤价回调幅度。
虽然目前国内动力煤价格面临一定回调压力，但只要龙头煤企不带头降价，煤价下行空间就不大。 (完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。