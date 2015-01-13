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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 09:49 BJT

期货日报：环渤海动力煤指数逼近前低，后市下行空间不大

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

1月1日至7日，环渤海动力煤价格指数下跌0.95%，至520元/吨，创出去年8月6日以来单周最大降幅。笔者认为，由于经济形势仍不乐观，电煤需求不旺，煤炭库存处于高位，以及国际煤价普遍偏低，短期环渤海动力煤价格承受着一定的调整压力，但据此判断国内特别是沿海动力煤价格将展开新一轮下跌行情为时尚早。

　　目前，春节临近，部分煤矿将停产放假，煤炭产量可能出现季节性回落，而火电出力相对较高，因此，动力煤供需形势很难进一步恶化。在国内动力煤价格相对较低、龙头煤企对市场的控制力不断加强的情况下，季节性因素将在一定程度上抑制煤价回调幅度。

　　虽然目前国内动力煤价格面临一定回调压力，但只要龙头煤企不带头降价，煤价下行空间就不大。 (完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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