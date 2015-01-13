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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 09:56 BJT

金属期市：伦铜脱离五年低点，守在6,000美元关口之上

美国原油期货周二延续跌势，为连续第三日下跌。原油价格周一劲跌5%，至约六年最低，此前高盛警告油价将进一步下跌，且海湾产油国没有减产迹象。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美国经济正在强劲复苏，可能允许美联储在年中之前升息。

美国铝业首席财务官称整体铝价将“与我们目前的市场状况类似，”包括指标期约价格与地区升水。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/陈宗琦；审校 龚芳/李爽)
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