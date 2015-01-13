全球农业：美国农业部预测全球大豆供应创纪录后，需求面成市场关注焦点

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
USDA预测中国年需求增幅将在7%，这将是三年来最快增速，不过仍要远低于2009-2012年间12%的平均增幅，暗示中国的需求或许在一段时期内已经达到平衡。
一些分析师补充道，即使来自中国的需求仍保持坚挺，但恐怕也不足以减少库存。
CHS Hedging分析师Joe Lardy说道：“我们今天公布的出口检验报告非常不错，不过综合考量后，即便中国仍保持目前的增速，恐怕也不会令我们的期末库存有大幅减少。”
这就使得贸易商将目光转向亚洲其他地方，以及中东、非洲和欧洲，试图能改善需求的低迷状况。USDA预期，这些地区的增速要低于此前3-5年的水准。
Lardy说道：“鉴于巴西大豆丰产的前景，未来我们将有充足的大豆供应，大豆价格料会下滑。”
拜美国总产量减少以及全球需求坚挺所赐，玉米的前景较大豆更加乐观。
不过贸易商亦提醒道，玉米消费的主要推动力--饲料和燃料，是同整个经济形势息息相关，在全球经济加速增长前，玉米消费可能多少会受抑制。
小麦贸易商亦担心需求潜能，不过俄罗斯下月将施行出口关税，对未来几个月其他地区的卖家来说是个好兆头。
全球大豆产量、使用和库存图表：link.reuters.com/qew73w
(完)
(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 张荻/杜明霞)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。