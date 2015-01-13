全球农业：美国农业部预测全球大豆供应创纪录后，需求面成市场关注焦点

USDA预测中国年需求增幅将在7%，这将是三年来最快增速，不过仍要远低于2009-2012年间12%的平均增幅，暗示中国的需求或许在一段时期内已经达到平衡。

一些分析师补充道，即使来自中国的需求仍保持坚挺，但恐怕也不足以减少库存。

CHS Hedging分析师Joe Lardy说道：“我们今天公布的出口检验报告非常不错，不过综合考量后，即便中国仍保持目前的增速，恐怕也不会令我们的期末库存有大幅减少。”

这就使得贸易商将目光转向亚洲其他地方，以及中东、非洲和欧洲，试图能改善需求的低迷状况。USDA预期，这些地区的增速要低于此前3-5年的水准。

Lardy说道：“鉴于巴西大豆丰产的前景，未来我们将有充足的大豆供应，大豆价格料会下滑。”

拜美国总产量减少以及全球需求坚挺所赐，玉米的前景较大豆更加乐观。

不过贸易商亦提醒道，玉米消费的主要推动力--饲料和燃料，是同整个经济形势息息相关，在全球经济加速增长前，玉米消费可能多少会受抑制。

小麦贸易商亦担心需求潜能，不过俄罗斯下月将施行出口关税，对未来几个月其他地区的卖家来说是个好兆头。

全球大豆产量、使用和库存图表：link.reuters.com/qew73w

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