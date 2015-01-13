《独家新闻》英国金融业行业组织将讨论合而为一--消息人士

路透伦敦1月12日 - 三位知情人士周一说，本月举行的一场谘询会议中将提议把英国银行业者协会(BBA)并入一个新成立的零售银行业协会。BBA之前因伦敦银行间拆放款利率(Libor)遭操控丑闻而蒙尘。

消息人士表示，这场公开谘询会议将提议合并约12个行业协会。除了BBA，还包括英国抵押贷款协会、支付协会(Payments Council)、英国银行卡协会(UK Cards Association)。

BBA对此事拒绝置评。

整并的目的是成立一个更具成本效益和精简的行业游说组织。消息人士表示，以往各个组织职能有重叠之虞，比如说在欧洲监管议题上代表英国银行卡、或者银行业方面。

一份多达25页的文件大纲已经送至部分银行和协会，本月将举行更多细节的谘商。

其中最大胆的选项是把行业组织全部合并成一个联合协会，然后在其下设置次级团体来应对特定议题或者业务领域，比如银行卡。

第二个选项是合并性质类似的行业团体。第三个选项是维持现状。

这些行业组织会员为了达到2007-09年金融危机后较高标准的监管规范，莫不希望能多节省一些成本。

“合并可以让一些机构避免重复在数个行业团体中成为会员，”一位消息人士说。

BBA已被迫需重新思考自己的角色。BBA被剥夺管理Libor的角色之后协会收入已经减少。此前BBA会员巴克莱 、苏皇银行(RBS)因试图操纵LIBOR遭罚款。(完)