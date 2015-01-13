《独家新闻》英国金融业行业组织将讨论合而为一--消息人士

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦1月12日 - 三位知情人士周一说，本月举行的一场谘询会议中将提议把英国银行业者协会(BBA)并入一个新成立的零售银行业协会。BBA之前因伦敦银行间拆放款利率(Libor)遭操控丑闻而蒙尘。
消息人士表示，这场公开谘询会议将提议合并约12个行业协会。除了BBA，还包括英国抵押贷款协会、支付协会(Payments Council)、英国银行卡协会(UK Cards Association)。
BBA对此事拒绝置评。
整并的目的是成立一个更具成本效益和精简的行业游说组织。消息人士表示，以往各个组织职能有重叠之虞，比如说在欧洲监管议题上代表英国银行卡、或者银行业方面。
一份多达25页的文件大纲已经送至部分银行和协会，本月将举行更多细节的谘商。
其中最大胆的选项是把行业组织全部合并成一个联合协会，然后在其下设置次级团体来应对特定议题或者业务领域，比如银行卡。
第二个选项是合并性质类似的行业团体。第三个选项是维持现状。
这些行业组织会员为了达到2007-09年金融危机后较高标准的监管规范，莫不希望能多节省一些成本。
“合并可以让一些机构避免重复在数个行业团体中成为会员，”一位消息人士说。
BBA已被迫需重新思考自己的角色。BBA被剥夺管理Libor的角色之后协会收入已经减少。此前BBA会员巴克莱 、苏皇银行(RBS)因试图操纵LIBOR遭罚款。(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。