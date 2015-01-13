中国货币市场：大行供给充裕隔夜回购利率续降，IPO冲击暂逊预期

路透上海1月13日 - 中国银行间市场周二早盘大行资金供给较为充裕，舒缓密集IPO压力，隔夜回购利率 延续元旦后跌势，幅度接近10个基点(bp)。不过稍长期限的七天及14天品种，则持稳或小涨。

目前来看，IPO的冲击暂时逊于预期。交易员表示，不排除央行有意或已经对MLF(中期借贷便利)到期续做，即使IPO过后还有缴税等流动性抽水，市场情绪已有明显缓和。

北京一银行交易员称，早盘大行出资较多，“就是七天稍微少一点。这周没有预期中的紧。”

他并指出，从昨日起，市场开始有传言称央行将对到期的MLF进行续做，虽然无法确认这种传言的真实性，但无疑其已经发挥利好机构情绪作用。

本周共有22家公司首次公开发行(IPO)。

不过上海一银行交易员认为，在总体宽松的情况下，MLF续做与否对流动性的实际影响，小于心理影响。另外，IPO影响主要是资金在途而总量没有减少，下一步的缴税则是流动性抽离，需要更加关注。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6222 2.7165 -9.43

七天 3.8043 3.8054 -0.11

14天 4.7787 4.7509 +2.78

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9950 0.5450 +245.00

七天 4.6550 4.9950 -34.00

14天 4.5500 4.8050 -25.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7300 2.7600 -3.00

七天 3.8400 3.8200 +2.00

14天 4.7400 4.7300 +1.00

Shibor

其中:隔夜 2.6670 2.7530 -8.60

七天 3.7300 3.7620 -3.20

三个月 4.9055 4.9061 -0.06