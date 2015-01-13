中国货币市场：大行供给充裕隔夜回购利率续降，IPO冲击暂逊预期

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透上海1月13日 - 中国银行间市场周二早盘大行资金供给较为充裕，舒缓密集IPO压力，隔夜回购利率 延续元旦后跌势，幅度接近10个基点(bp)。不过稍长期限的七天及14天品种，则持稳或小涨。
目前来看，IPO的冲击暂时逊于预期。交易员表示，不排除央行有意或已经对MLF(中期借贷便利)到期续做，即使IPO过后还有缴税等流动性抽水，市场情绪已有明显缓和。
北京一银行交易员称，早盘大行出资较多，“就是七天稍微少一点。这周没有预期中的紧。”
他并指出，从昨日起，市场开始有传言称央行将对到期的MLF进行续做，虽然无法确认这种传言的真实性，但无疑其已经发挥利好机构情绪作用。
本周共有22家公司首次公开发行(IPO)。
不过上海一银行交易员认为，在总体宽松的情况下，MLF续做与否对流动性的实际影响，小于心理影响。另外，IPO影响主要是资金在途而总量没有减少，下一步的缴税则是流动性抽离，需要更加关注。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6222 2.7165 -9.43
七天 3.8043 3.8054 -0.11
14天 4.7787 4.7509 +2.78
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9950 0.5450 +245.00
七天 4.6550 4.9950 -34.00
14天 4.5500 4.8050 -25.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7300 2.7600 -3.00
七天 3.8400 3.8200 +2.00
14天 4.7400 4.7300 +1.00
Shibor
其中:隔夜 2.6670 2.7530 -8.60
七天 3.7300 3.7620 -3.20
三个月 4.9055 4.9061 -0.06
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。