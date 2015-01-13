台湾汇市：台币早盘陷入整理，观望美元后续走势

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透台北1月13日 - 台币兑美元 周二早盘于上日区间整理。交易员表示，美元兑韩元、日圆虽略偏弱，但尚未跌破重要关卡，台币早盘由实质交投主导，方向尚不明确。
汇银人士指出，韩元兑美元反弹至1,080价位即停住，未能进一步突破。日圆兑美元虽稍强，但也没有升破117.5的位置，由于台币兑美元在31.800的压力不轻，除非韩元、日圆带动，否则只能陷入整理。
〞31.800是个关卡，不过美元的卖压似乎比较重。〞一位外商银行交易员说。
另一本地银行交易员指出，今早盘面走势尚不明朗，多空两边都有需求，以实质交易为主。
台币早盘交易区间落在31.811-31.838；上交易日主要区间在31.790-31.856。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币一个月期换汇点折价幅度略有扩大；一个月远汇报价 暂报31.823/31.841左右，上日纽约盘收在31.860。
美元兑日圆周二亚洲早盘处于守势。面对油价下跌和股市走软，避险资产需求升温，美国公债收益率下降。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.780-31.850
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路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。