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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 10:16 BJT

台湾汇市：台币早盘陷入整理，观望美元后续走势

路透台北1月13日 - 台币兑美元 周二早盘于上日区间整理。交易员表示，美元兑韩元、日圆虽略偏弱，但尚未跌破重要关卡，台币早盘由实质交投主导，方向尚不明确。

汇银人士指出，韩元兑美元反弹至1,080价位即停住，未能进一步突破。日圆兑美元虽稍强，但也没有升破117.5的位置，由于台币兑美元在31.800的压力不轻，除非韩元、日圆带动，否则只能陷入整理。

〞31.800是个关卡，不过美元的卖压似乎比较重。〞一位外商银行交易员说。

另一本地银行交易员指出，今早盘面走势尚不明朗，多空两边都有需求，以实质交易为主。

台币早盘交易区间落在31.811-31.838；上交易日主要区间在31.790-31.856。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币一个月期换汇点折价幅度略有扩大；一个月远汇报价 暂报31.823/31.841左右，上日纽约盘收在31.860。

美元兑日圆周二亚洲早盘处于守势。面对油价下跌和股市走软，避险资产需求升温，美国公债收益率下降。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.780-31.850

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--欧洲央行：准备必要时启动QE，欧元区可以应对希腊退出--管委马库赫 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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