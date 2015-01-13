台湾债市：10年公债殖利率创七个半月新低，但多头追价稍有停滞

路透台北1月13日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周二续创七个半月新低。美债上日走势强劲，鼓舞本地多头追价再下一城，然而殖利率已经跌深，市场气氛略转谨慎，预估今日在1.50-1.51%附近遭遇阻力。

交易员指出，美国10年债及本地10年债殖利率均已近前波低位，虽然国际不安情绪仍对债市带有利多，但多头也担忧殖利率跌深反弹，交易商犹豫谨慎，开始出现少量获利了结卖盘，预估短线盘势将在当前水位来来回回。

〞大家也会怕，这个节骨眼大幅向下的机会也不高，...还是边走边看。〞一位本地银行交易员说。

10年债103/13殖利率早盘低位1.5110%创七个半月新低，前低在2014年5月30日报1.489%。

另有证券商交易员认为，目前市场没有看空理由，交易商并有惜售心态，加上开年的补券需求，偏空不易。不过接下来也要看市场避险情绪的带动，能否让美债进一步挑战前波新低。

美国公债收益率周一下滑，因美股遭遇抛售，且三年期公债标售需求强劲，带动了对美国公债的买盘，30年期公债收益率逼近纪录低点。指标10年期公债 收益率跌6个基点，报1.909%，较10月触及的20个月低点还有约4.5个基点。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.045-1.06%

* 10年公债103/13 ：1.50-1.52%

本地时间10:16时的最新报价：

* 五年公债103/15期殖利率跌0.55基点，报1.0550%。

* 10年公债103/13期殖利率跌1.52基点，报1.5168%。

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