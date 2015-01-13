台湾债市：10年公债殖利率创七个半月新低，但多头追价稍有停滞

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透台北1月13日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周二续创七个半月新低。美债上日走势强劲，鼓舞本地多头追价再下一城，然而殖利率已经跌深，市场气氛略转谨慎，预估今日在1.50-1.51%附近遭遇阻力。
交易员指出，美国10年债及本地10年债殖利率均已近前波低位，虽然国际不安情绪仍对债市带有利多，但多头也担忧殖利率跌深反弹，交易商犹豫谨慎，开始出现少量获利了结卖盘，预估短线盘势将在当前水位来来回回。
〞大家也会怕，这个节骨眼大幅向下的机会也不高，...还是边走边看。〞一位本地银行交易员说。
10年债103/13殖利率早盘低位1.5110%创七个半月新低，前低在2014年5月30日报1.489%。
另有证券商交易员认为，目前市场没有看空理由，交易商并有惜售心态，加上开年的补券需求，偏空不易。不过接下来也要看市场避险情绪的带动，能否让美债进一步挑战前波新低。
美国公债收益率周一下滑，因美股遭遇抛售，且三年期公债标售需求强劲，带动了对美国公债的买盘，30年期公债收益率逼近纪录低点。指标10年期公债 收益率跌6个基点，报1.909%，较10月触及的20个月低点还有约4.5个基点。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.045-1.06%
* 10年公债103/13 ：1.50-1.52%
本地时间10:16时的最新报价：
* 五年公债103/15期殖利率跌0.55基点，报1.0550%。
* 10年公债103/13期殖利率跌1.52基点，报1.5168%。
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--美国经济：强力复苏，联储可能2015年中之前升息--亚特兰大联储总裁 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。