基金产业：索罗斯买入西班牙国际银行集团部分股权，增加布局西班牙

路透马德里1月12日 - 一位知情消息人士周一称，在上周西班牙国际银行集团(Santander) 的融资中，国际基金经理人索罗斯(George Soros)买入该银行部分股权，这是索罗斯的最新动作，押注西班牙银行业及企业将因经济复苏而受益。

这位消息人士称，上周四西班牙国际银行集团进行了75亿欧元的股票配售，在几小时内即告售罄，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)参与其中，投资了5亿欧元。由于此事尚未公开，这位消息人士没有具名。

索罗斯基金管理公司和西班牙国际银行集团均拒绝发表评论。西班牙世界报(El Mundo)稍早报导称，索罗斯参与了此次融资。

根据使用汤森路透数据得到的计算结果，这一规模的投资将使索罗斯的基金持有西班牙国际银行集团约0.66%的股权，不过这一数据没有计入将发行的新股。西班牙国际银行集团是欧元区最大的银行。

西班牙国际银行集团新执行长Ana Botin上周四继续对银行进行大刀阔斧的改革，增加资本并减少派息，指称这将为集团的扩张提供资金。西班牙国际银行集团的新股发行价为每股6.18欧元。

上周五该银行股价在触及13个月低点后收低14%，创下16年来最大百分比跌幅。本周一西班牙国际银行集团股价大涨2.71%，或0.16欧元，收报6.05欧元。