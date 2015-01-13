基金产业：索罗斯买入西班牙国际银行集团部分股权，增加布局西班牙

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透马德里1月12日 - 一位知情消息人士周一称，在上周西班牙国际银行集团(Santander) 的融资中，国际基金经理人索罗斯(George Soros)买入该银行部分股权，这是索罗斯的最新动作，押注西班牙银行业及企业将因经济复苏而受益。
这位消息人士称，上周四西班牙国际银行集团进行了75亿欧元的股票配售，在几小时内即告售罄，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)参与其中，投资了5亿欧元。由于此事尚未公开，这位消息人士没有具名。
索罗斯基金管理公司和西班牙国际银行集团均拒绝发表评论。西班牙世界报(El Mundo)稍早报导称，索罗斯参与了此次融资。
根据使用汤森路透数据得到的计算结果，这一规模的投资将使索罗斯的基金持有西班牙国际银行集团约0.66%的股权，不过这一数据没有计入将发行的新股。西班牙国际银行集团是欧元区最大的银行。
西班牙国际银行集团新执行长Ana Botin上周四继续对银行进行大刀阔斧的改革，增加资本并减少派息，指称这将为集团的扩张提供资金。西班牙国际银行集团的新股发行价为每股6.18欧元。
上周五该银行股价在触及13个月低点后收低14%，创下16年来最大百分比跌幅。本周一西班牙国际银行集团股价大涨2.71%，或0.16欧元，收报6.05欧元。
一位熟悉情况的消息人士上周对路透表示，美国投资者已买入约50%的供股。(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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