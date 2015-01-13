日本股市：日经指数下跌2.0%，受美股及油价走软影响

日本永旺 重挫5.9%至一个月低点，此前该公司公布3-11月营 业利润较上年同期下滑48%。 Seven & i Holdings 股价跌3.1%，该公司3-11月期间获利逊 于预估。 日本投资人在结束三天长周末之后，周二重返市场，却遭遇美股下跌 、油价续低，且日圆已经走强。 分析师表示，上周市场曾短暂因油价止稳而松一口气，但油价再次重 现跌势。高盛调降对原油价格的短期预估。 美元兑日圆 跌至117.72日圆，为12月17日以来最低，日本出口 股也为之受挫。丰田汽车 跌2.8%，本田汽车 跌1.5%，索 尼 跌4.2%。 权重股也下滑。日本迅销(Fast Retailing) 跌2.3%，软银< 9984.T>跌2.4%。 东证股价指数 跌1.8%至1,356.20点，JPX日经400指数<.JPXNK 400>跌1.7%至12,287.35点。(完)