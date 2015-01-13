日本股市：日经指数下跌2.0%，受美股及油价走软影响

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
日本永旺 重挫5.9%至一个月低点，此前该公司公布3-11月营 业利润较上年同期下滑48%。 Seven & i Holdings 股价跌3.1%，该公司3-11月期间获利逊 于预估。 日本投资人在结束三天长周末之后，周二重返市场，却遭遇美股下跌 、油价续低，且日圆已经走强。 分析师表示，上周市场曾短暂因油价止稳而松一口气，但油价再次重 现跌势。高盛调降对原油价格的短期预估。 美元兑日圆 跌至117.72日圆，为12月17日以来最低，日本出口 股也为之受挫。丰田汽车 跌2.8%，本田汽车 跌1.5%，索 尼 跌4.2%。 权重股也下滑。日本迅销(Fast Retailing) 跌2.3%，软银< 9984.T>跌2.4%。 东证股价指数 跌1.8%至1,356.20点，JPX日经400指数<.JPXNK 400>跌1.7%至12,287.35点。(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。