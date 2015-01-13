台湾货币市场：短率续稳于低位，新钞派发压缩银行操作空间

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
* 短率持续在低位盘旋
* 台银已陆续派发新钞，这压缩银行周转金水位
* 债券附买回利率维持不变
记者 高洁如
路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。资金调度人士表示，自上日起台银已开始派发各银行新钞，为了因应库存现金的增加，银行的周转金只能压得低低的，这限缩了银行的操作空间，尤其是多钱的银行更是头大。
部分交易人士指出，近期央行的隔夜存单偶尔出现未有全数收受的情况，这让银行转向积极的买票或拆款以因应偏多的资金情势。而今年新钞提前在过年前一个多月就派发予各银行，也使得部分多钱的银行略显苦恼。
〞领了新钞，当然操作的空间少很多，怎么消化大家就要自己想办法。〞一位小型银行交易员说。
她也表示，新钞提领进银行的金库之后，自然压缩了银行的周转金的水位，银行在帐上不必摆这么多的资金，要消化资金的压力就更大了。
本地时间1137时：
--台币兑美元 升3.8分，报31.818。
--台湾加权股价指数 升0.75%，报9,246.47点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.385-0.425%，上日在0.38-0.49%。
**短票利率续在低水位**
短票方面，大型票券交易员称，目前不少银行资金充裕、甚至稍为泛滥，这可能是自上个月由于跨年因素使得积数冲高所致。目前已有不少银行在买跨月的短票、甚至跨到2月底农历年后的短票也有不小的承购意愿，这若能持续，将有望明显纾缓过年前的资金情势。
〞至少可以确定1月一定不会紧，现在很宽松的情况会持续下去。〞一位票券商交易员表示。
他们也表示，反而是2月底、过完年后，市场的资金情势将因年后的通货回笼，更加泛滥，估计届时利率恐有走低的空间。
今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.58-0.60%，与上日大致相似。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.607%，前日平均利率在0.609%。
台湾央行周二存单到期金额4,205亿台币，发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆3,131亿台币，本周余日落点分别为周三2,762亿、周四4,011亿及周五1,116.5亿。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为124亿台币，累积超额准备为349亿台币、加计前期1%的超额准备为2,478亿台币。
**RP利率稳于上日**
债券市场附买回(RP)利率周二稳定在上日水准。交易员表示，市场询券情况热络，券源不足的状况持续。考量到市场询券热度不降，一大型票券商称将考虑于下周先调降高位成交利率。
交易员指出，债券RP市场的主要资金供应者--投信、寿险及银行在1月份持续钱多，打电话要求新增承作的热度上升。但今年开年以来公债及公司债发行十分零星，台币债及美元债虽在1月底可预期有较多发行，但预估券源不足的问题仍将延续至下周，让票券商较有议价空间。
〞现在有的券都不多了，再观察个几天，如果市场还是缺券，我们就先调降部分客户的较高利率，往低位利率集中。〞一大型票券商交易主管说。
另有证券商交易员指出，投信赎回量少，加上券源不足，多数紧紧抓着原有到期续作的交易，也有投信钱多甚至可以部分跨过月底承作，占公司债的比重约二至三成。但目前尚未能跨过农历年关。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
今日有和勤精机 3亿台币转换公司债发行。
本周其他交易日的公司债发行情况包括：周三鸿海 71.5亿台币普通公司债及周四旺诠 2437.TW 12亿台币的转换公司债；本周还本情况方面，周四还有阳信银行5亿台币金融债。(完) (集体采写 林妙容; 审校 林高丽)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。