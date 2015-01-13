台湾货币市场：短率续稳于低位，新钞派发压缩银行操作空间

* 短率持续在低位盘旋

* 台银已陆续派发新钞，这压缩银行周转金水位

* 债券附买回利率维持不变

记者 高洁如

路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。资金调度人士表示，自上日起台银已开始派发各银行新钞，为了因应库存现金的增加，银行的周转金只能压得低低的，这限缩了银行的操作空间，尤其是多钱的银行更是头大。

部分交易人士指出，近期央行的隔夜存单偶尔出现未有全数收受的情况，这让银行转向积极的买票或拆款以因应偏多的资金情势。而今年新钞提前在过年前一个多月就派发予各银行，也使得部分多钱的银行略显苦恼。

〞领了新钞，当然操作的空间少很多，怎么消化大家就要自己想办法。〞一位小型银行交易员说。

她也表示，新钞提领进银行的金库之后，自然压缩了银行的周转金的水位，银行在帐上不必摆这么多的资金，要消化资金的压力就更大了。

本地时间1137时：

--台币兑美元 升3.8分，报31.818。

--台湾加权股价指数 升0.75%，报9,246.47点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.385-0.425%，上日在0.38-0.49%。

**短票利率续在低水位**

短票方面，大型票券交易员称，目前不少银行资金充裕、甚至稍为泛滥，这可能是自上个月由于跨年因素使得积数冲高所致。目前已有不少银行在买跨月的短票、甚至跨到2月底农历年后的短票也有不小的承购意愿，这若能持续，将有望明显纾缓过年前的资金情势。

〞至少可以确定1月一定不会紧，现在很宽松的情况会持续下去。〞一位票券商交易员表示。

他们也表示，反而是2月底、过完年后，市场的资金情势将因年后的通货回笼，更加泛滥，估计届时利率恐有走低的空间。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.58-0.60%，与上日大致相似。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.607%，前日平均利率在0.609%。

台湾央行周二存单到期金额4,205亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆3,131亿台币，本周余日落点分别为周三2,762亿、周四4,011亿及周五1,116.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为124亿台币，累积超额准备为349亿台币、加计前期1%的超额准备为2,478亿台币。

**RP利率稳于上日**

债券市场附买回(RP)利率周二稳定在上日水准。交易员表示，市场询券情况热络，券源不足的状况持续。考量到市场询券热度不降，一大型票券商称将考虑于下周先调降高位成交利率。

交易员指出，债券RP市场的主要资金供应者--投信、寿险及银行在1月份持续钱多，打电话要求新增承作的热度上升。但今年开年以来公债及公司债发行十分零星，台币债及美元债虽在1月底可预期有较多发行，但预估券源不足的问题仍将延续至下周，让票券商较有议价空间。

〞现在有的券都不多了，再观察个几天，如果市场还是缺券，我们就先调降部分客户的较高利率，往低位利率集中。〞一大型票券商交易主管说。

另有证券商交易员指出，投信赎回量少，加上券源不足，多数紧紧抓着原有到期续作的交易，也有投信钱多甚至可以部分跨过月底承作，占公司债的比重约二至三成。但目前尚未能跨过农历年关。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

今日有和勤精机 3亿台币转换公司债发行。