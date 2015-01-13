芝加哥期市：美国大豆小涨，但全球供应充裕预期限制涨势

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
3月小麦期货 涨0.2%至每蒲式耳5.56-1/2美元，周一收低1.5%。 美国农业部报告，截至12月1日，在去年创下纪录收成高位后，美国大豆供应创下纪录最高水平，同时南 美大豆产量可能将创下纪录高位。 美国农业部估计，截至12月1日美国玉米库存为创纪录的112.03亿蒲式耳，尽管农业部意外大幅下调了产 量和单产预估。 美国农户将冬小麦种植面积削减4.6%至4,045.2万英亩，低于分析师预估区间的低端。 美国政府增加对美国玉米用于乙醇生产的预期数量，并下调玉米单产预估，导致截至12月初库存略微下降 ，但仍是最高纪录水平。 --------------------------------0140GMT----------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 556.50 1.00 +0.18% -1.29% 600.20 24 CBOT玉米 404.75 2.75 +0.68% +1.12% 401.20 56 CBOT大豆 1021.50 5.50 +0.54% -2.92% 1037.75 42 CBOT稻米 $11.47 $0.01 +0.09% -0.65% $12.12 25 美国原油 $45.46 -$0.61 -1.32% -6.00% $56.41 14 汇率 欧元/美元 $1.184 $0.001 +0.07% +0.02% 美元/澳元 0.816 0.000 +0.02% -0.51% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦/于春红; 审校 孙茉莉/杜明霞)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。