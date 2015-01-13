芝加哥期市：美国大豆小涨，但全球供应充裕预期限制涨势

3月小麦期货 涨0.2%至每蒲式耳5.56-1/2美元，周一收低1.5%。 美国农业部报告，截至12月1日，在去年创下纪录收成高位后，美国大豆供应创下纪录最高水平，同时南 美大豆产量可能将创下纪录高位。 美国农业部估计，截至12月1日美国玉米库存为创纪录的112.03亿蒲式耳，尽管农业部意外大幅下调了产 量和单产预估。 美国农户将冬小麦种植面积削减4.6%至4,045.2万英亩，低于分析师预估区间的低端。 美国政府增加对美国玉米用于乙醇生产的预期数量，并下调玉米单产预估，导致截至12月初库存略微下降 ，但仍是最高纪录水平。 --------------------------------0140GMT----------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 556.50 1.00 +0.18% -1.29% 600.20 24 CBOT玉米 404.75 2.75 +0.68% +1.12% 401.20 56 CBOT大豆 1021.50 5.50 +0.54% -2.92% 1037.75 42 CBOT稻米 $11.47 $0.01 +0.09% -0.65% $12.12 25 美国原油 $45.46 -$0.61 -1.32% -6.00% $56.41 14 汇率 欧元/美元 $1.184 $0.001 +0.07% +0.02% 美元/澳元 0.816 0.000 +0.02% -0.51% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦/于春红; 审校 孙茉莉/杜明霞)