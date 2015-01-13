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货币新闻 | 2015年 1月 13日 星期二 10:38 BJT

芝加哥期市：美国大豆小涨，但全球供应充裕预期限制涨势

3月小麦期货 涨0.2%至每蒲式耳5.56-1/2美元，周一收低1.5%。
    
    美国农业部报告，截至12月1日，在去年创下纪录收成高位后，美国大豆供应创下纪录最高水平，同时南
美大豆产量可能将创下纪录高位。
    
    美国农业部估计，截至12月1日美国玉米库存为创纪录的112.03亿蒲式耳，尽管农业部意外大幅下调了产
量和单产预估。
    
    美国农户将冬小麦种植面积削减4.6%至4,045.2万英亩，低于分析师预估区间的低端。
    
    美国政府增加对美国玉米用于乙醇生产的预期数量，并下调玉米单产预估，导致截至12月初库存略微下降
，但仍是最高纪录水平。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           556.50     1.00  +0.18%    -1.29%     600.20   24
    CBOT玉米           404.75     2.75  +0.68%    +1.12%     401.20   56
    CBOT大豆          1021.50     5.50  +0.54%    -2.92%    1037.75   42
    CBOT稻米           $11.47    $0.01  +0.09%    -0.65%     $12.12   25
    美国原油           $45.46   -$0.61  -1.32%    -6.00%     $56.41   14
    汇率
    欧元/美元          $1.184   $0.001  +0.07%    +0.02%
    美元/澳元           0.816    0.000  +0.02%    -0.51%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 陈宗琦/于春红; 审校 孙茉莉/杜明霞)
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