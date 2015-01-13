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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 10:50 BJT

韩国股市：早盘走跌，股权交易失利打击Hyundai Glovis重挫跌停

随着进入财报季，投资人担心油价持续低迷对第四季业绩的影响，将
有利空消息传出。
    
    物流公司Hyundai Glovis 股价大跌15%触及跌停水准，因
关系企业现代汽车 高层一笔12.5亿美元Hyundai Glovis持股
出售案告吹。 
    
    现代摩比斯 股价大涨逾11%，投资人预期现代汽车集团的
接班工程可能正在加紧脚步。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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