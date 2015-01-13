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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 10:48 BJT

韩国汇市：韩元反弹至昨日收盘水准，日圆上升缓解政府干预汇市忧虑

路透首尔1月13日 - 韩元 周二抹去稍早跌幅，兑美元持稳，因
日圆兑美元 的避险买盘涨势缓和了有关金融当局可能出手干预的担
忧。
    
    0200GMT，韩元 报1,081.1，近乎持平于周一创下的两个月
收盘高位1,081.4。
    
    韩国央行周四将召开月度政策会议。外界广泛预计央行将保持关键指
标利率不变。不过多数分析师预计未来五个月内将会降息。
    
                                 0200GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元             1,081.1       1,081.4
    日圆/韩元      9.1710/759        9.1377
    韩国公债期货 *         108.58        108.58
    韩国综合股价指数    1,917.66      1,920.95
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
      
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CN]
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CN]
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    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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