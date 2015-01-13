美国政治：共和党众议员莱恩宣布不参选2016年总统大选

路透华盛顿1月12日 - 美国共和党众议员莱恩(Paul Ryan)周一表示，他不会竞选2016年美国总统，而将把精力专注在新角色--众议院筹款委员会主席的职位上。莱恩是2012年总统选举中代表共和党角逐副总统的人选。

“经过深思熟虑，我决定不参选总统。”莱恩透过助理发表的声明稿中称。

莱恩是预算保守派，自从他在2012年和美国麻州州长罗姆尼(Mitt Romney)搭档参加总统大选之后，即被视为可能再度挑战白宫宝座。

莱恩不参选的决定可能在共和党掀起涟漪，党内表态有意代表共和党角逐2016年大选者众。莱恩不参选之后，正在考虑出马与否的威斯康辛州州长Scott Walker可能得益。