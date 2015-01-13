美国政治：共和党众议员莱恩宣布不参选2016年总统大选

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透华盛顿1月12日 - 美国共和党众议员莱恩(Paul Ryan)周一表示，他不会竞选2016年美国总统，而将把精力专注在新角色--众议院筹款委员会主席的职位上。莱恩是2012年总统选举中代表共和党角逐副总统的人选。
“经过深思熟虑，我决定不参选总统。”莱恩透过助理发表的声明稿中称。
莱恩是预算保守派，自从他在2012年和美国麻州州长罗姆尼(Mitt Romney)搭档参加总统大选之后，即被视为可能再度挑战白宫宝座。
莱恩不参选的决定可能在共和党掀起涟漪，党内表态有意代表共和党角逐2016年大选者众。莱恩不参选之后，正在考虑出马与否的威斯康辛州州长Scott Walker可能得益。
莱恩表示，由他担任主席的众议院筹款委员会未来几年的工作相当关键，“我的主席工作必须完全心无旁骛。”(完) (编译 李婷仪 审校 李春喜)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。