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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 11:12 BJT

《全球市场》中国贸易数据提振亚股，美元兑日圆触及一个月低点

美国30年期公债 收益率在海外市场一度跌至纪录低点附近，五年期日债 收益率触及纪录低点0%.

英镑兑美元胶着在18个月低点附近，今日稍后英国将公布的通胀率数据料降低，这将会进一步浇息对英国央行升息的预期。

英镑兑美元 报1.5180，接近上周所及的18个月低点1.5034。(完) (编译 洪熙/张若琪/高琦/杜明霞/孙茉莉; 审校 张荻/李爽/张明钧/戴素萍)
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