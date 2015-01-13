重发-澳新汇市：澳元与新西兰元走势强韧，中国贸易数据带来助力

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
中国贸易数据表现优于预期 ，亦提振澳元。
澳洲联邦银行(CBA)汇市策略师Elias Haddad认为，如果周四公布的澳州就业数据升幅令人意外，澳元短线可能升向0.8350-0.8400美元区间。该数据预估为小升，11月为强劲增长。
新西兰元 持稳于0.7782美元，周一曾触及一个月高位0.7866美元。新西兰元未能守在0.7800美元上方，此一价位在过去一个月主要遏制新西兰元涨势。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 张涛/许娜)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。