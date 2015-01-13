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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 11:17 BJT

重发-澳新汇市：澳元与新西兰元走势强韧，中国贸易数据带来助力

中国贸易数据表现优于预期 ，亦提振澳元。

澳洲联邦银行(CBA)汇市策略师Elias Haddad认为，如果周四公布的澳州就业数据升幅令人意外，澳元短线可能升向0.8350-0.8400美元区间。该数据预估为小升，11月为强劲增长。

新西兰元 持稳于0.7782美元，周一曾触及一个月高位0.7866美元。新西兰元未能守在0.7800美元上方，此一价位在过去一个月主要遏制新西兰元涨势。(完)

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