《DIXON专栏》银行发生挤兑是希腊致命的弱点

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
如果出现银行挤兑而又没有安全保护措施，政府唯一的选择就是实施资本管制。到那时如果不去求债权人开恩，希腊也就只能把本国以前的货币重新拿出来用了。
而且，希腊政府自身的财政状况也已非常紧张，由于还没有答应债权人提出的最新要求，希腊未能得到最近的纾困资金。如果不能从其它地方筹到钱，政府到2月底就将无钱可用。
所有这些都意味着，如果左翼激进联盟党在将要到来的大选中获胜，将立刻面临极为紧迫的时间压力。当务之急是要组建政府，但却并不容易，因为该党不太可能赢得压倒多数。寻求联盟看来不可避免，最显而易见的结盟对象是中间党派大河党(To Potami)，但该党又固执己见，绝不会同意达成一项让希腊的欧元区成员国地位受到威胁的协议。
大河党坚持自己的强硬路线，就意味着要求左翼激进联盟党设法延长希腊的纾困计划。而要达到这一目的，左翼激进联盟党就得接受自己多年来一直在谴责的纾困条件，其领导人齐普拉斯必须完全转变态度。这么看来，最后的结果很可能是达不成联盟协议，并在2月底或3月初再次举行大选。
到了那一步，情况就真的不好收拾了。届时欧洲央行在2月底断绝支持的决定要么已获通过，要么也为期不远了。存款外逃可能已经开始。要记得，希腊在2012年两次选举之间就出现了银行挤兑。
如果这次还要搞二次选举，那么看守政府在这段艰难时期的主要工作将是，请求将纾困计划至少延长到希腊成立一个靠谱的政府。
不过，对于欧元区债权人以及左翼激进联盟党中的温和派而言，目前的当务之急是彼此加强试探，想办法促成左翼激进联盟党转变立场，同时又不能让他们太丢脸。债权人应该作出暗示，只要左翼激进联盟党真诚地请求，他们就会延长纾困协议。毕竟，希腊被逐出欧元区，对谁都没有好处。(完)
(译文审校 李爽/蔡美珍)
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