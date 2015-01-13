《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月13日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *浙江物产集团 100 20 2 1/14簿记建档 工商银行 AAA（中诚信）1/15 1/16
浦发银行 AA+（中债资信） ======================================================================================= *福建能源集团 100 5 9 1/14簿记建档 兴业银行 AAA（中诚信）1/15 1/16
国开行 AA（中债资信） =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *无锡产业 24 8 12 1/16簿记建档 浙商银行 AA+ 1/19 1/20 发展集团 ======================================================================================= *安徽九华山 7 2 12 1/20簿记建档 兴业银行 AA- 1/21 1/22 旅游集团 ======================================================================================= 南通港口集团 5 2 12 1/14簿记建档 中信银行 AA- 1/16 1/19
中国银行 ======================================================================================= 南钢股份 30 3 12 1/14簿记建档 浦发银行 AA 1/16 1/19
国泰君安证券 ======================================================================================= 成都兴蓉投资 4 2 6 1/14簿记建档 广发银行 AA+ 1/15 1/16 ======================================================================================= 长江证券 59 25 3 1/14招标 招商银行 AAA 1/15 1/16 (最高发行余额) ======================================================================================= 浙江日发控股 4 2 12 1/14簿记建档 中国银行 AA- 1/16 1/19 集团 ======================================================================================= 华融证券 30 10 3 1/14招标 邮储银行 AA+ 1/15 1/16
(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= 兴发集团 10 3 12 1/15簿记建档 兴业银行 AA 1/16 1/19
======================================================================================= 云南公路开发 20 10 12 1/15簿记建档 招商银行 AA+ 1/16 1/19 投资公司 ======================================================================================= 日照凌云海 7 3.5 12 1/15簿记建档 北京银行 AA- 1/16 1/19 糖业集团 ======================================================================================= 河北路桥集团 3 1.5 12 1/15簿记建档 华夏银行 A+ 1/19 1/20 ======================================================================================= 华泰证券 121 30 3 1/15招标 中国银行 AAA 1/16 1/19
(最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 中国建筑第五 16.5 8 12 1/16簿记建档 建设银行 AA+ 1/19 1/20 工程局 ======================================================================================= 首航节能 6 3 12 1/19簿记建档 招商银行 AA- 1/20 1/21 ======================================================================================= 科达节能 8 1 12 1/19簿记建档 农业银行 AA 1/20 1/21
======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中国铝业 45 30 3 1/20簿记建档 农业银行 AAA 1/22 1/23
交通银行 ======================================================================================= *中国黄金集团 48 30 5 1/20簿记建档 建设银行 AAA 1/21 1/22
北京银行 ======================================================================================= 江西铁路投资 11 11 3 1/14簿记建档 中国银行 AA+ 1/16 1/19 集团 建设银行 ======================================================================================= 清华控股 35 20 5 1/14簿记建档 北京银行 AA+ 1/15 1/16
光大银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。