更新版 1-中国数据：12月进出口优于预期但全年目标落空，今年外贸前景偏谨慎

* 12月进出口增速好于预期，贸易顺差仍居高

* 2014全年外贸增速低于年初目标且为五年新低

* 分析师对2015年外贸前景多谨慎

* 预计今年顺差仍高，对人民币汇率形成支撑 (新增更多数据细节及评论)

路透北京1月13日 - 中国2014年12月进出口增速优于市场预期，全年外贸总值增速3.4%则正式宣告7.5%的目标落空。预计今年进出口形势料略有改善，出口强于进口导致的高顺差格局料延续。

中国海关周二公布，按美元计价的12月出口同比增长9.7%，进口同比下降2.4%，分别优于路透调查预估的增长6.8%和下降7.4%，当月贸易顺差496.13亿美元。2014年全年出口同比增长6.1%，进口增0.4%；进出口总值增3.4%。

中金宏观组分析认为，12月出口同比增速回升幅度较大，可能主要受美、欧等发达经济体进一步复苏拉动。12月进口同比增速也止跌回升，但受国内投资需求仍弱和油价下跌拖累，仍保持负增长。

“2014全年外贸增速再度低于政府预期目标，预计2015年外贸增长目标可能低于2014年的7.5%。内需总体仍在低位徘徊，政策放松空间仍大。”中金称。

首创证券研究所副所长王剑辉也认为，2015年宏观经济目标肯定会下降，经济增长预期此前是7.5%，现在可能7%左右，外贸方面，相应来讲目标会订得更宽松，也有可能是模糊的目标，还可能是一个区间。

他认为，即便能源价格在今年出现回升，但通常需要2-3个季度，靠经济自然修复过程，价格才有可能回升。“在此之前外贸形势不甚乐观，不会比去年有显着改观。”

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳对今年出口前景较为谨慎。他认为，尽管2015年美国经济会出现趋势性复苏，但欧、日乃至新兴市场的金融市场风险较大，可能影响贸易融资和企业新签长单信心，因此预计2015年中国出口难以加速，仍将在6%左右，政府主导的在欧、亚地区的“一路一带”或对出口有所提振，此外人民币汇率将呈现双边波动，保持竞争力稳定。

海关数据显示，12月中国外贸出口先导指数为40.1，较11月下滑0.7，为连续三个月下滑，预示今年一季度中国出口增长仍面临一定压力。

从海关公布的分项数据看，2014年，我国一般贸易进出口14.21万亿元，增长4.2%，占同期我国进出口总值的53.8%。加工贸易进出口8.65万亿元，增长2.8%，占32.7%。

2014年，对欧盟、美国双边贸易稳定增长，对日本、香港贸易下降，对新兴市场贸易表现良好。对欧盟、美国的双边贸易额分别为3.78万亿元、3.41万亿元，分别增长8.9%、5.4%。

2014年中国稳外贸的措施不断推出，上月的中共中央政治局会议表示，要释放内需潜力，促进进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，逐步实现国际收支基本平衡。国务院决定完善出口退税机制，今年起合理调整部分产品出口退税率。

欲浏览12月及2014年全年数据详情，请点选：

中国月度外贸增速及顺差图表：link.reuters.com/juw73w

市场反应方面，亚洲股市多数上涨，因中国外贸数据帮助抵消了油价持续下跌所引发的避险风潮。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 扳回稍早跌幅，上涨0.3%。中国股市 也在数据公布一度上涨。人民币则受贸易数据提振走强。

**高额顺差**

中国月度出口去年5月以来基本保持在7%以上的较快增速，同时受疲弱内需的拖累，进口增速多次降至负值，造成贸易顺差屡创高位。

中国2014年顺差高达3,824.58亿美元，刷新年度纪录新高。在美元持续升值的大环境中，高额顺差将充当汇率波动缓冲垫，为人民币提供支撑。

中金指出，12月外贸顺差保持在高位，支持人民币对美元汇率保持稳定。2014全年外贸顺差较2013年大幅增长48%。外需复苏和内需疲弱，带动2014年净出口对GDP增长的贡献率转正。

“贸易顺差496亿美元继续高位运行，在顺差显着收窄前，人民币料保持稳定甚至小幅升值，难见贬值空间。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示。

分析人士普遍认为，今年还将延续出口好于进口的格局，这也意味着顺差仍可能居于高位。

民生证券点评称，出口保持高增长难度加大，一方面全球经济在放缓，无论是欧美还是新兴市场近期经济数据均不尽如人意，另一方面，新兴市场货币大幅贬值背景下，人民币相对强势表现也会抑制出口。进口还将下行，至少短期来看，内需还看不到向上的拐点，未来还将呈现衰退式贸易顺差的格局。

不过他们也指出，“随着对外直接投资加速，资本账户逆差扩大，或逐步抵消经常账户顺差，人民币将保持供需平衡，双向波动将成新常态。”此外，外汇占款或将零增长，央行或加大力度弥补基础货币缺口，未来PSL、MLF等非公开市场投放工具将轮番上阵。

中国央行在三季度货币政策报告中指出，要进一步完善人民币汇率市场化形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

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