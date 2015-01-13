台湾债市：RP利率稳定，缺券持续票券商考虑往低位利率交投

路透台北1月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二稳定在上日水准。交易员表示，市场询券情况热络，券源不足的状况持续。考量到市场询券热度不降，一大型票券商称将考虑于下周先调降高位成交利率。

交易员指出，债券RP市场的主要资金供应者--投信、寿险及银行在1月份持续钱多，打电话要求新增承作的热度上升。但今年开年以来公债及公司债发行十分零星，台币债及美元债虽在1月底可预期有较多发行，但预估券源不足的问题仍将延续至下周，让票券商较有议价空间。

〞现在有的券都不多了，再观察个几天，如果市场还是缺券，我们就先调降部分客户的较高利率，往低位利率集中。〞一大型票券商交易主管说。

另有证券商交易员指出，投信赎回量少，加上券源不足，多数紧紧抓着原有到期续作的交易，也有投信钱多甚至可以部分跨过月底承作，占公司债的比重约二至三成。但目前尚未能跨过农历年关。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

今日有和勤精机 3亿台币转换公司债发行。