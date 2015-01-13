台湾债市：RP利率稳定，缺券持续票券商考虑往低位利率交投

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透台北1月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二稳定在上日水准。交易员表示，市场询券情况热络，券源不足的状况持续。考量到市场询券热度不降，一大型票券商称将考虑于下周先调降高位成交利率。
交易员指出，债券RP市场的主要资金供应者--投信、寿险及银行在1月份持续钱多，打电话要求新增承作的热度上升。但今年开年以来公债及公司债发行十分零星，台币债及美元债虽在1月底可预期有较多发行，但预估券源不足的问题仍将延续至下周，让票券商较有议价空间。
〞现在有的券都不多了，再观察个几天，如果市场还是缺券，我们就先调降部分客户的较高利率，往低位利率集中。〞一大型票券商交易主管说。
另有证券商交易员指出，投信赎回量少，加上券源不足，多数紧紧抓着原有到期续作的交易，也有投信钱多甚至可以部分跨过月底承作，占公司债的比重约二至三成。但目前尚未能跨过农历年关。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
今日有和勤精机 3亿台币转换公司债发行。
本周其他交易日的公司债发行情况包括：周三鸿海 71.5亿台币普通公司债及周四旺诠 12亿台币的转换公司债；本周还本情况方面，周四还有阳信银行5亿台币金融债。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。