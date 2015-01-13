《焦点》油价下跌将使某些想不到的行业受益，投资者深挖潜在赢家

但对于公路货运业者而言，油价下跌是把双刃剑，因为根据长期合约，他们必须将燃料成本降低的多数回馈给客户。长期合约一般反映出油价的波动。

此外，在德国，税金约占燃料价格的三分之二，美国则只有约五分之一。根据德国统计机构最新数据，自6月以来，德国平均柴油价格只下跌了7%。

“货运业受惠的程度并没有你可能预期的那么多，”德国公路货运物流协会DSLV发言人Ingo Hodea指出。

包括TNT Express 及德国邮政 在内的欧洲工业品及服务类股 ，自2014年初以来下跌2%，反映出其实是他们的客户受惠最多。

Metzler Capital Markets分析师Lars Hettche指出，多数化学集团同样也被迫将油价下跌的好处传递给客户。

“但拥有强大定价能力且没有什么竞争压力的企业，则是例外，”他指出德国润滑油厂商福斯油品(Fuchs Petrolub) 就是一个例子。

福斯油品的主要对手是一些非公开上市的中型企业，而大型石油公司在这个领域的专精程度，也不足以在润滑油市场有效挑战福斯油品。(完)