台湾股市：小幅收涨，外资多空不一仍难脱区间整理

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透台北1月13日 - 台湾股市周二收盘小幅上涨。分析师指出，台股短线陷入整理，跌多个股部分修正上行，但外资看法多空不一，短线上档仍具压力，本周大盘指数估在小幅区间内来回。
台湾加权指数 收涨0.58%或53.5点，报9,231.8点；成交初值 为914.35亿台币，上交易日修正后为842.9亿。
〞外资在期货部位忽增忽减，看起来进出不会太大。〞日盛投顾分析师钟国忠说。
他指出，由于目前消息面相对静淡，在周四(15日)重量权值股台积电 及大立光 举行法人说明会前，市场仍然相对观望，大盘可望沿着月线整理，明日指数看在9,150-9,350点间来回。
台股今日月线位置约在9,126.15点，该水位有望成短线支撑。
台积电今日表现平平，股价收高0.38%报132.5台币，表现逊于大盘；大立光则收高0.86%报2,340台币，表现略优于大盘。
美国股市周一连续第二日收跌，受累于能源股再度因油价重挫约5%而大幅走低，以及在美国企业业绩期开锣前市场忧虑加重。
本地时间14:06时，区域股市涨跌互见，香港恒生指数 领涨升约0.74%，日经指数 则收跌0.64%。（完）
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。