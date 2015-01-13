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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 14:18 BJT

台湾股市：小幅收涨，外资多空不一仍难脱区间整理

路透台北1月13日 - 台湾股市周二收盘小幅上涨。分析师指出，台股短线陷入整理，跌多个股部分修正上行，但外资看法多空不一，短线上档仍具压力，本周大盘指数估在小幅区间内来回。

台湾加权指数 收涨0.58%或53.5点，报9,231.8点；成交初值 为914.35亿台币，上交易日修正后为842.9亿。

〞外资在期货部位忽增忽减，看起来进出不会太大。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

他指出，由于目前消息面相对静淡，在周四(15日)重量权值股台积电 及大立光 举行法人说明会前，市场仍然相对观望，大盘可望沿着月线整理，明日指数看在9,150-9,350点间来回。

台股今日月线位置约在9,126.15点，该水位有望成短线支撑。

台积电今日表现平平，股价收高0.38%报132.5台币，表现逊于大盘；大立光则收高0.86%报2,340台币，表现略优于大盘。

美国股市周一连续第二日收跌，受累于能源股再度因油价重挫约5%而大幅走低，以及在美国企业业绩期开锣前市场忧虑加重。

本地时间14:06时，区域股市涨跌互见，香港恒生指数 领涨升约0.74%，日经指数 则收跌0.64%。（完）
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