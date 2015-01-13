台湾债市：10年公债殖利率收创七个月低位，量能略减市场趋观望

* 10年债殖利率续跌，仍有机会测试前低

* 美债殖利率易跌难升，提供台债保护

* 明日103/13区间料在1.50-1.53%

路透台北1月13日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周二续收低，创10年券 逾七个月低位。不过相较上日交投爆出大量，今日量能略减，殖利率跌多令交易商趋于谨慎及观望，本周要延续多头气势，主要取决于10年美债殖利率能否成功挑战前波低点。

交易员指出，近来台债与美债走势亦步亦趋，10年美债当前在1.90%附近徘徊，离2014年10月中的前波低位1.865%仅有约3.5基点，在避险胃纳强劲支撑下，交易员多预估美债短线有机会直接挑战波段低位，亦有助台债化解多方疑虑，测试103/13的1.50%整数关卡。

〞其实大家还是谨慎，没办法一次追价到底，也因此行情还没结束。〞一位证券商交易员说。

10年公债103/13收盘续创逾七个月低位，前低在2014年6月3日收报1.515%。

交易员指出，油价走低带来的低通膨抵销了美国可望升息的影响，就算月底美联储公开市场委员会开会后暗示升息在即，市场似乎也已消化了相关讯息，短线对市场较大的影响在短券端，而非中长债。

美国公债收益率周一下滑，因美股遭遇抛售，且三年期公债标售需求强劲，带动了对美国公债的买盘，30年期公债收益率逼近纪录低点。指标10年期公债 收益率跌6个基点，报1.909%，较10月触及的20个月低点还有约4.5个基点。

**五年券走势相对平稳**

今年开年来10年债103/13殖利率已走低约8-9基点，尽管近来表现强劲，一银行交易员指出，由于10年新券104/5将在3月发行，2月中农历过年前就会开始发行前交易，因此推估在1月底至2月初，10年现券103/13就会遭遇换券卖压，目前的多头行情能延续多少尚有疑问。

〞现在10年债是很热没错，但换券以后，五年券因为发行较晚，反而说不定会重新成为主要的交易标的。〞上述交易员说。

交易员指出，五年券103/15 近来因流动性较差，且较易受升息影响，殖利率突破区间不易，1.05%下方压力沉重，但若后续殖利率回弹至1.07-1.08%附近，预估买气依旧不差，也有机会延续当前10年债的气势。

交易员预估，在美债10年券2.0%上方买气不弱的情况下，本地10年公债103/13殖利率明日估在1.50-1.53%间交投；五年期公债103/15期殖利率区间可望在1.04-1.065%内游移。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 -0.26 1.0579 1.0500-1.0590 54.0

10 103/13 -1.55 1.5165 *1.5110-1.5200 198.5

*表示该券交易以来的殖利率新低。

本周全球/台湾重要经济事件与数据包括：

1/13(二)：美国12月联邦预算、美国11月JOLTS职位空缺数和1月IBD经济乐观指数、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话；

1/14(三)：美国12月进出口价格和12月零售销售、美国11月企业库存、欧元区11月工业生産、美国费城联储总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说、美联储公布经济褐皮书；

1/15(四)：美国1月纽约及费城联邦储备银行制造业指数、美国12月最终需求PPI和核心最终需求PPI、韩国央行举行货币政策会议、日本央行地区分行经理举行季度会议，央行总裁黑田东彦发表讲话；

1/16(五)：美国12月CPI、美国12月工业生産、美国1月路透/密西根大学消费者信心指数、美国12月克利夫兰联邦储备银行CPI、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。

30 103/16 没有成交

20 104/2 没有成交

10 103/13 1.5165

5 103/15 1.0579

3 104/1 0.7885