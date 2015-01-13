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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 11:43 BJT

更新版 1-日本经济：经济财政大臣称，油价下跌料令央行难以达成物价目标

“我们的预测值显示，由于油价下跌，日本央行将难以实现物价目标，”甘利明对记者表示，“油价走低对于经济未必是坏事，但对物价目标而言就是个负面因素了。”

甘利明称，将由日本央行对物价前景作出决策。

日本央行在2013年推出前所未有的大规模量化宽松，目标是在始于4月的2015财年将消费者物价涨幅推升至2%左右。

央行大肆购买公债和风险资产的行动，压低了公债收益率，一开始也提振了通胀预期。

然而，物价前景在去年开始走弱，因上调消费税之后，消费者支出失去动能。

日本央行此前宣称，随着薪资上升和就业市场趋紧，消费者物价将再度走升，但现在面对石油市场供应过剩的局面，这种情况出现的机率似乎降低，因油价走低可能推低了日本消费者物价。石油期货目前处在2009年以来最低水准。（完）

(编译 洪曦/高琦 审校 李爽/蔡美珍)
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