更新版 1-日本经济：经济财政大臣称，油价下跌料令央行难以达成物价目标

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
“我们的预测值显示，由于油价下跌，日本央行将难以实现物价目标，”甘利明对记者表示，“油价走低对于经济未必是坏事，但对物价目标而言就是个负面因素了。”
甘利明称，将由日本央行对物价前景作出决策。
日本央行在2013年推出前所未有的大规模量化宽松，目标是在始于4月的2015财年将消费者物价涨幅推升至2%左右。
央行大肆购买公债和风险资产的行动，压低了公债收益率，一开始也提振了通胀预期。
然而，物价前景在去年开始走弱，因上调消费税之后，消费者支出失去动能。
日本央行此前宣称，随着薪资上升和就业市场趋紧，消费者物价将再度走升，但现在面对石油市场供应过剩的局面，这种情况出现的机率似乎降低，因油价走低可能推低了日本消费者物价。石油期货目前处在2009年以来最低水准。（完）
(编译 洪曦/高琦 审校 李爽/蔡美珍)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。