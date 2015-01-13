投行观点：巴克莱料2015年金价走势艰难，难敌美联储升息预期影响

路透1月12日 - 巴克莱周一表示，预期金价2015年将测试多年新低。美元走强和美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计九年来首度升息，打压金价。

巴克莱预期今年黄金均价为每盎司1,170美元，自稍早预估的1,180美元下修。该行还预期2016年均价为每盎司1,150美元。

巴克莱称，几个月后美联储料将宣布升息的市场预期，使得金价承压。金价在利率上升时期通常都举步维艰。

巴克莱称，随着黄金投资的退出速度加快，预计金价第三季将跌至1,130美元，为2010年4月以来最低。

然而巴克莱分析师表示，他们预期黄金今年将从实货市场寻获较佳的支撑。

“我们认为来自印度和中国的需求仍相对稳健，应为金价提供较佳的支撑。”分析师Suki Cooper在给客户的报告中表示。