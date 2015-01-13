投行观点：巴克莱料2015年金价走势艰难，难敌美联储升息预期影响

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透1月12日 - 巴克莱周一表示，预期金价2015年将测试多年新低。美元走强和美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计九年来首度升息，打压金价。
巴克莱预期今年黄金均价为每盎司1,170美元，自稍早预估的1,180美元下修。该行还预期2016年均价为每盎司1,150美元。
巴克莱称，几个月后美联储料将宣布升息的市场预期，使得金价承压。金价在利率上升时期通常都举步维艰。
巴克莱称，随着黄金投资的退出速度加快，预计金价第三季将跌至1,130美元，为2010年4月以来最低。
然而巴克莱分析师表示，他们预期黄金今年将从实货市场寻获较佳的支撑。
“我们认为来自印度和中国的需求仍相对稳健，应为金价提供较佳的支撑。”分析师Suki Cooper在给客户的报告中表示。
巴克莱还预期2015年铂金(白金)均价每盎司1,324美元，钯金850美元。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。