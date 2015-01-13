新闻稿：中国2014年出口同比增长6.1%，进口增0.4%--海关

路透北京1月13日 - 以下是中国海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声在国务院新闻办通报的2014年全年外贸进出口情况：

据海关统计，2014年，我国进出口总值26.43万亿元人民币，比2013年增长2.3%。其中，出口14.39万亿元，增长4.9%；进口12.04万亿元，下降0.6%；贸易顺差2.35万亿元，扩大45.9%。按美元计价，2014年，我国进出口、出口和进口分别增长3.4%、6.1%和0.4%。

2014年，我国外贸进出口的主要情况：

一、进出口增速稳中向好。2014年一季度，我国进出口值为5.9万亿元人民币，下降3.8%；二季度进出口6.5万亿元，增长1.7%；三季度进出口7万亿元，增长7.1%；四季度进出口7万亿元，增长4%。其中，出口方面，一季度下降6.1%，二、三季度分别增长3.4%、12.7%，四季度增长8.7%；进口方面，一季度下降1.3%，二季度基本持平，三季度增长0.8%，四季度下降1.6%。

二、一般贸易稳定增长，加工贸易增长平稳。2014年，我国一般贸易进出口14.21万亿元，增长4.2%，占同期我国进出口总值的53.8%。同期，加工贸易进出口8.65万亿元，增长2.8%，占32.7%。

三、对欧盟、美国双边贸易稳定增长，对日本、香港贸易下降，对新兴市场贸易表现良好。2014年，欧盟、美国、东盟、香港和日本为我前五大贸易伙伴。其中，我对欧盟、美国的双边贸易额分别为3.78万亿元、3.41万亿元，分别增长8.9%、5.4%；对香港、日本的双边贸易额分别为2.31万亿元、1.92万亿元，分别下降7.2%、1%。

同期，我国对东盟、非洲、俄罗斯、印度等新兴市场双边贸易额分别为2.95万亿元、1.36万亿元、5,851.9亿元和4,335.5亿元，分别增长7.1%、4.3%、5.6%、6.8%。

四、民营企业、外商投资企业进出口增长，国有企业进出口微降。2014年，民营企业进出口9.13万亿元，增长6.1%，占同期我国进出口总值的比重为34.5%。同期，外商投资企业进出口12.19万亿元，增长2.4%，占46.1%；国有企业进出口4.59万亿元，下降1.3%，占17.4%。

五、机电产品、传统劳动密集型产品出口平稳增长。2014年，我国机电产品出口8.05万亿元，增长2.6%，占出口总值的比重为56%。同期，纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品出口2.98万亿元，增长4%，占20.7%。

六、消费品进口加速，主要大宗商品进口量增价跌。2014年，我国消费品进口9,362.7亿元，增长14.9%，明显快于同期我国进口的总体增速，占同期我国进口总值的7.8%。同期，主要大宗商品进口量保持增长，其中进口铁矿石9.3亿吨，增长13.8%；进口原油3.1亿吨，增长9.5%；大豆7,139.9万吨，增长12.7%；钢材1,443.2万吨，增长2.5%；铜482.5万吨，增长7.4%。此外，进口煤炭2.9亿吨，下降10.9%；进口成品油2,999.7万吨，下降24.2%。

同期，我国进口大宗商品进口价格普遍下跌，其中铁矿石进口平均价格下跌23.4%，原油下跌6.1%，煤下跌15.2%，成品油下跌4.6%，大豆下跌6.8%，铜下跌6.1%。