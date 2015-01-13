投行观点：一季度MSCI中国指数将回调，建议减持银行及能源类股--野村

路透北京1月13日 - 国际知名投行野村中国股票研究部主管周二表示，对今年MSCI中国指数 预测目标是60-76，今年峰值将比2014年末的水平上升15%，预计今年开年至年底市场将有出色表现，但同时存在波动。

上述主管刘鸣镝在野村2015年中国股市媒体会上指出，预计今年第一季度MSCI中国指数将有部分回调，近期表现滞后的板块表现将优于近期表现强劲的板块。一季度建议减持银行类股，其次是能源和原材料，增持互联网和科技类股，其次是电信服务和汽车及非必需消费品板块的大众消费类股。

本地时间12:47时，MSCI中国指数报69.09，上涨0.4%。

“从今天往今后3年看，我们觉得2015年应该是3年牛市的开始。”她说，“因为我们觉得一系列改革和宏观政策使在中国上市的企业有业绩增厚的可能性。

她认为，未来几年结构性改革经济再平衡以及宏观政策缓冲下行风险将促使市场份额进一步整合，行业领先者的净资产收益率上升，同时企业绩效机制的改善有助于国有企业净资产收益率上升。金融改革有助于保障A股小股东，吸引中国家庭将更多资产配置到股票。

刘鸣镝表示，受盈利增长和MSCI中国指数估值倍数重估至10年平均市净率的带动，至2017年的高点，MSCI中国指数将从2014年末的水平上涨60%。但她同时指出，虽然2015年改革将更进一步，但实现上述愿景需要一定的想象力和魄力。

她判断今年六大主题板块将受市场关注，包括国内研发型领导企业，特别是高科技和IT行业；互联网大平台，尤其是电子商务和搜索行业；国企改革受益板块，特别是获得资产注入的企业和业务单一的国有企业；以及部分房地产和金融板块，尤其是非银行金融类股。