投行观点：一季度MSCI中国指数将回调，建议减持银行及能源类股--野村

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透北京1月13日 - 国际知名投行野村中国股票研究部主管周二表示，对今年MSCI中国指数 预测目标是60-76，今年峰值将比2014年末的水平上升15%，预计今年开年至年底市场将有出色表现，但同时存在波动。
上述主管刘鸣镝在野村2015年中国股市媒体会上指出，预计今年第一季度MSCI中国指数将有部分回调，近期表现滞后的板块表现将优于近期表现强劲的板块。一季度建议减持银行类股，其次是能源和原材料，增持互联网和科技类股，其次是电信服务和汽车及非必需消费品板块的大众消费类股。
本地时间12:47时，MSCI中国指数报69.09，上涨0.4%。
“从今天往今后3年看，我们觉得2015年应该是3年牛市的开始。”她说，“因为我们觉得一系列改革和宏观政策使在中国上市的企业有业绩增厚的可能性。
她认为，未来几年结构性改革经济再平衡以及宏观政策缓冲下行风险将促使市场份额进一步整合，行业领先者的净资产收益率上升，同时企业绩效机制的改善有助于国有企业净资产收益率上升。金融改革有助于保障A股小股东，吸引中国家庭将更多资产配置到股票。
刘鸣镝表示，受盈利增长和MSCI中国指数估值倍数重估至10年平均市净率的带动，至2017年的高点，MSCI中国指数将从2014年末的水平上涨60%。但她同时指出，虽然2015年改革将更进一步，但实现上述愿景需要一定的想象力和魄力。
她判断今年六大主题板块将受市场关注，包括国内研发型领导企业，特别是高科技和IT行业；互联网大平台，尤其是电子商务和搜索行业；国企改革受益板块，特别是获得资产注入的企业和业务单一的国有企业；以及部分房地产和金融板块，尤其是非银行金融类股。
除此以外，大众消费相关板块将受益于今年由政府部门加薪带动的普遍薪酬上涨；中国经济增长方式的转变以及中国为化解产能过剩所做的努力可能利好于基础设施建设和新丝绸之路板块。（完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。