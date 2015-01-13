《李欢专栏》脱增向存是去杠杆必由之路

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
（本文由路透特邀专栏作家、资深市场人士李欢供稿，仅代表本人观点）
许多人会有这样的生活经验，买东西时，优先买一手的，万不得已才买二手货。比如买了辆新车，开了小半天不满意，但是想要卖掉可能就要吃不小亏了。买新房子，可选的余地大，而且放心；买二手房，总担心点什么是自己不知道的。
今天我想讨论的是宏观投资中增量资产和存量资产的区别。一般情况下，经济社会更倾向于追求并形成增量资产。普遍的价值观认为，追求增量资产才是实体经济，才是投资。而追求存量资产，往往不被认为是搞实体经济，而与“投机”“炒作”划上等号。
这种分野不完全准确，但有相当的道理。追求增量资产，比如把石头煤块变成钢筋水泥以至车子房子，实际上是“与天斗，与地斗”，是向“自然要效益”，把没用的东西变成有用的。整个“蛋糕”圆满，价值链上的芸芸众生或多或少都能得甜头。但追求存量资产，实际上是“与人斗”，“向人要效益”，把别人有用的变成自己更有用的，直接涉及原所有者和新所有者之间的博弈和争夺，投机性很强，而价值空间比较小。最典型的例子，拓荒往往比拆迁高效得多，到城郊征地也比旧城改造更容易（大型的地产商如万科几乎从来不做旧城改造）。因此，经济发展更多地靠追逐增量资产，存量资产的重新配置只是辅助手段。
但老祖先说过犹不及。如果过分地追逐增量资产，过度投资，容易形成产能过剩。此时，再追逐增量资产，可能会血本无归。在这种情况下，社会氛围则可能倒转，大量规避实体经济的资金，可能会转而追逐存量资产。
这正是近期大家热议的“脱实向虚”。但窃以为，“脱增向存”的说法更准确。大量储蓄资金回避增量资产，转而“围剿”二级市场的存量资产，不再顾及那只是“二手货”。2014年，证券二级市场上可谓是“股债双牛”。
如图一：中债全价指数 VS hs300指数 link.reuters.com/puw73w
由于该过程非常重要，让我们做一番略显枯燥的理论探讨。首先回归基本的经济过程，所谓经济，无非是利用资源，形成产出（数量体现为GDP）。这些产出中相当部分当期被消耗掉，而剩下的部分形成储蓄。储蓄通过投资能够形成资本（包括住房、基础设施、厂房等），资本在未来可能能够创造出更多的产出，从而造成产出（GDP）的增长。在新创造的产出中，有相当部分最终分配给资本所有（另外的当然就分配给劳动了）。
由于储蓄的所有者和投资的主体并不匹配，因此金融活动在其中发挥了重要作用。金融的作用在于通过一定的形式（金融产品）把资金（或者说流动性）从储蓄者转移给投资者支配，从而使储蓄真正转化为投资，另一方面要让投资的回报在储蓄者和投资者之间进行合理的分配。这说起来很抽象，现实中很常见。因为最重要的金融形式就是借贷，储蓄者主要通过借钱给投资者的形式实现储蓄和投资的转化。在储蓄者和投资者的这一合作中，他们分享了投资带了的回报：储蓄者得到固定的利息，而投资者得到剩余的部分。由于投资是个复杂工作，投资者相当费事，也承担了更多的责任，而储蓄者只需坐收渔利还有投资者劣后保护，因此一般而言投资者得到的比储蓄者要多一些。从供需上看，储蓄者一般情况下处于相对弱势的地位。
为了产生更多的产出，投资者需要“做空资金”并“做多资产”，主要是形成增量资产：更多的房子，更多的公路，更多的工厂，更先进的设备和技术，等等，到此，资金“出虚入实”，进入实体经济。如果是通过借贷形式实现的，这一过程可以看作是一个加杠杆的过程。
但投资形成增量资产之后，并不必然产生增量的回报。在特定的时期，增量资产形成的产能不能够被经济系统所消化，形成了产能过剩。此时，继续通过借贷投资形成增量资产，可能会血本无归。因此储蓄者（贷方）开始风险规避，不愿意再将资金借给投资者，或者是索要更高的溢价。部分投资者（借方）会知难而退，放弃追逐增量资产，并最终调整产能过剩的局面。
但在这过程中，可能出现一种特殊的情况：投资可能刚刚完成一半，必须继续投入避免烂尾；大量前期的债务必须再融资。此时，投资者和储蓄者的处境倒转：储蓄者可能异常强势，现金为王；而投资者必须吃眼前亏，以保全性命。这对社会而言也是痛苦过程。
手上有现金的储蓄者此时在分配中占尽优势，他们从投资者那里得到了很多，但却不敢把资金再借给投资者。此时，会发生经济很差、但利率畸高的情况。激烈的情况下，会导致信用危机甚至通货紧缩。这实际上正是此前我国所经历的局面。
经济在艰难中前进。GDP仍然每天都在创造，储蓄者的资金仍在积累。由于产能过剩，储蓄无法通过追逐增量资产的形式进入实体经济，边际上更多的资金转而追逐存量资产。形成脱增向存的大趋势。现实中，原有形成增量资产的部门主要是房地产和融资平台（所谓的大房产和大地产部门），金融工具体现为理财、信托等非标产品。当部分理财和信托资金脱离大部队，降低收益预期并追求更安全的存量资产时，主要的存量资产类别债券和股票市场都发生了翻天覆地的改变。
如何看待脱增向存的局面呢？感情上，这是让人难以接受的。踏踏实实、辛辛苦苦的实业投资者，此时在流血流泪、痛苦挣扎。而投机势力崛起，不事“正业”的投机者却赚得盆满钵满，社会性迷茫，投机气氛浓厚。
但理性地说，脱增向存是去杠杆的必经阶段。在现代经济发展的过程中，原有的资产类别（当前是房地产）相对过剩，经济无法再扩大。而一时间，又没有新的增量资产类别（比如新能源、新材料）能够加入到生产可能性边界。此时经济必须经历去杠杆，降低各方面的成本，提高效率。等到新技术新制度得到突破，新的增量资产或者新的生产方式加入到生产可能性边界中，经济又将迎来增长和繁荣。
从乐观的视角看，存量资产的繁荣，可以看作是金融活力的“保温炉”。一旦有效的新技术、新制度出现，新的增量资产成为可能，存量资产的“热度”能够直接传导到新的行业和部门，以最快的速度实现经济结构调整。
脱增向存最重要的意义在于让我们知道自己在哪。脱增向存是实体经济正式去杠杆的最直接信号。实体经济中，有些部门在去杠杆，有些在逆势加杠杆，总量上很难观测和判断。利率作为价格指标应该是比较合适和可得的，但利率体系五花八门，如果必须在大量的利率中找到一个“基准”的话，我会选择股份制商业银行短期理财产品收益率。图二可以看到，2014年至今，理财产品收益率趋势性下行。这反映了储蓄者强势地位软化的趋势。从这一点来看，2014年可以看作是去杠杆元年。
图二：股份制银行短期理财产品预期收益率 link.reuters.com/quw73w
2015年会怎样？我的预测是，经济进一步去杠杆。在此前的专栏中我已经讨论过，一般企业部门在2012-2013年就开始去杠杆，但地方政府所控制的融资平台逆势加杠杆，扭曲了宏观去杠杆的趋势。直到2014年，我们才看到宏观整体的去杠杆的信号。
一般的认为，融资平台是预算软约束主体，带有浓厚的非市场化特征，受到了各界的口诛笔伐。预算软约束大量存在也是央行迟迟不宽松的主要原因。我的观点是，软约束不是不约束。在现代经济体中，最终谁都逃不过市场的约束。用这句话形容融资平台是很贴切的：娃是个好娃，就是反应慢点。
地方政府和融资平台的短视和冒进是不可否认的。尽管学界看得很清楚，在2012年和2013年，原有的依靠房地产的经济发展模式已经是穷途末路，但在土地出让金收入高增长的情况下（2012年2.7万亿，2013年3.9万亿），地方政府和融资平台是不可能放慢脚步的。但2014年，土地出让收入锐减（中国指数研究院发布的报告显示2014年全国300城市土地出让金总额同比下降27%），这对地方政府和融资平台追逐增量资产的约束会越来越大。直接的约束在于，财政部发力（43号文），通过强化财政纪律，约束融资平台的作为。在地方政府的预算赤字大幅收窄的情况下，中央政府很可能出台大量的刺激措施为经济托底，但不能改变总体去杠杆的趋势。
在经济进一步去杠杆的情况下，脱增向存的趋势仍将继续。在此过程中，各类别资产如何演绎？限于篇幅，下一篇专栏再讨论，敬请关注。（完）
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
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路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。