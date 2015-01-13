中国债市动态：现券收益率及IRS均下行，资金好于预期且国开新债结果偏低

路透上海1月13日 - 中国银行间债市周二早盘现券和利率互换(IRS)均小幅下行。交易员表示，新股密集申购期间，资金面表现好于市场预期，带动现券一二级市场买气复苏，而国开行招标的五期增发债结果亦均走低，惟短端表现优于长端。

他们并表示，近日在市场MLF(中期借贷便利)续作等传言影响下资金宽松依旧，尽管消息尚未得到证实，但市场对央行流动性扶助预期不减，有望利好短券收益率继续下行，进而打开平坦收益率曲线整体的下行空间。

“一早(现券收益率)都在下，长的大概3-5个点，短的也在下，”上海一银行交易员表示，主要是资金太宽松了，新股申购期资金还能这么松，估计超出市场预期了吧。

他并表示，有传言MLF续作的，还有说今天新作的，都搞不清楚，反正是央行“放钱”了；IRS(利率互换)亦下行近5bp(基点)，不过随后有所反弹。

央行公开市场周二依旧按兵不动，至此“零操作”已持续逾一个半月；尽管当前正值新一轮IPO的密集申购期，但市场流动性仍未现收紧迹象，资金面所受冲击弱于预期，公开市场操作维持观望态度。

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业内人士周二透露，国开行上午招标的五期固息增发债，中标收益率分别为3.7938%，3.8220%和3.9360%，4.0830%及4.0891%，均低于此前路透调查中值；五期债的投标倍数分别为4.64倍、5.04倍、3.80倍、2.70倍及2.81倍。

“(国开新债)需求差异挺明显的，”华南一券商交易员表示，短债受益资金更明显，而长债感觉机构多等待政策面进一步消息，所以态度相对谨慎，不过对二级市场的影响并不算明显。

剩余期限近10年的国开行固息债140205券，最新报价 在4.04%/4.01%，上日尾盘为4.07%/4.02%。